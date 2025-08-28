Météo en Tunisie : cellules orageuses accompagnées de chutes de pluies

La Météo en Tunisie se distingue par des cellules orageuses accompagnées de chutes de pluies parfois diluviennes, qui vont apparaitre dans l’après midi du jeudi 28 aout 2025 et pendant la nuit sur les régions du Nord-Ouest et le centre.

Les chutes de pluies concerneront localement les régions de l’Est avec des chutes de grêles dans des endroits limités, selon les prévisions de l’Institut national de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Sud faible à modéré. Puis il se dirigera l’après midi vers le secteur Nord et sera relativement fort à localement fort près des côtes, lors de l’apparition des averses orageuses, atteignant une vitesse dépassant provisoirement 70km/h sous forme de rafales.

Le vent sera renforcé pendant la nuit sur le sud avec des tourbillons de sables locaux contribuant à la baisse de la vision verticale. La mer sera agitée à localement très agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 30 et 36 degrés sur les régions côtières du Nord, le Centre et les hauteurs de l’Ouest.

Elles se situent entre 37 et 43 degrés sur le reste des régions atteignant localement 45 degrés sur le Sud avec une apparition locale des siroccos, selon la même source.