SOS Villages d’Enfants Tunisie accompagne plus de 5 268 jeunes pour la rentrée scolaire 2025-2026

À l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2025, l’Association tunisienne SOS Villages d’Enfants déploie une vaste campagne de soutien destinée à accompagner 5 268 enfants et jeunes. L’objectif est d’assurer à chacun les fournitures et vêtements nécessaires pour démarrer l’année dans de bonnes conditions.

Le coût global de cette opération est estimé à 2,741 millions de dinars. Cette enveloppe couvre l’achat de cartables, cahiers, livres et stylos, ainsi que les uniformes, les tenues sportives et les chaussures.

L’association rappelle que cette initiative repose en grande partie sur la solidarité et appelle les Tunisiens, particuliers comme institutions, à contribuer sous le slogan : “Plante l’espoir dans le coeur d’un enfant, et donne lui une occasion pour poursuivre ses études”.

Les dons peuvent être effectués via le portail Rentrée scolaire digitale, les liens permanents de dons en ligne, ainsi que par transferts bancaires et postaux disponibles sur le site officiel www.sosve.tn.

Les bénéficiaires se répartissent entre différents niveaux d’enseignement. On compte 661 enfants en maternelle, 2 396 élèves du primaire, 1 119 collégiens et 654 lycéens. À cela s’ajoutent 273 jeunes inscrits en formation professionnelle et 165 étudiants universitaires.

Par rapport à l’an dernier, le nombre d’élèves accompagnés a progressé de 1 631 nouveaux bénéficiaires, portant le total à près de 6 500 jeunes, grâce à l’élargissement des programmes de soutien de l’association.

Au-delà de l’aide matérielle, SOS Villages d’Enfants met en avant les résultats scolaires positifs des enfants pris en charge. Le taux de réussite scolaire atteint 74 %, tandis que 95 % des étudiants universitaires encadrés obtiennent d’excellents résultats. Quant au taux de réussite au baccalauréat, il s’élève à 67 %.

