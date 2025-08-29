BIGTECH Africa : L’Afrique ouvre des horizons d’innovation au monde du 9 au 11 septembre 2025 à Tunis

Le salon BIGTECH Africa dans sa deuxième édition, est organisé par TPM Events en collaboration avec le ministère des Technologies de la communication. Il se tiendra du 9 au 11 septembre 2025 au Parc des expositions du Kram, dans la banlieue nord de Tunis.

Cet événement est considéré comme l’un des rendez-vous phares du continent africain dans les domaines de la technologie, de l’intelligence artificielle et de l’entrepreneuriat innovant.

Plus de 10 000 participants, 200 exposants et 100 intervenants internationaux sont attendus, en plus de pavillons nationaux du Canada, de la Turquie, du Maroc, de la Libye et plusieurs autres pays, qui confirmeront leur participation ultérieurement.

BIGTECH Africa ambitionne de consolider sa position en tant que plateforme africaine de référence pour l’échange, le partenariat et l’innovation partagée, grâce à une approche multisectorielle couvrant l’industrie, la santé, l’agriculture, l’éducation, la finance, le tourisme, ainsi que divers autres domaines vitaux.

Les principaux axes de cette édition de BIGTECH Africa :

– Des pavillons thématiques dédiés à des secteurs prometteurs tels que l’AgriTech (technologie agricole), la GreenTech (technologies vertes), l’EdTech (technologies de l’éducation), l’E-Health (santé numérique) et l’investissement.

– La participation de plus de 30 investisseurs internationaux, à travers des sessions de networking, de rencontres professionnelles et de panels spécialisés.

– Des conférences stratégiques, des keynotes et des ateliers de travail, animés par des experts internationaux, dont la spécialiste renommée du financement inclusif, Olfa Hamdi (le premier jour).

Il sera annoncé prochainement une série de hackathons sectoriels, en partenariat avec les principaux acteurs de l’écosystème de l’innovation à l’échelle nationale et internationale.

Pour l’inscription, veuillez visiter le site officiel : www.bigtech.africa