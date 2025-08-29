FIFAe Festival 2026 : un festival immersif pour les passionnés de football et des jeux vidéo

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dévoile une initiative ambitieuse qui promet de bouleverser les codes du sport et du divertissement en lançant un appel à candidatures pour accueillir le tout premier FIFAe Festival.

C’est une manifestation mondiale innovante qui fusionne football, jeux vidéo, eSport et culture digitale prévu en 2026. Ce festival marque une étape majeure dans l’évolution sportive et numérique de la FIFA.

Un festival immersif au cœur de l’écosystème FIFAe

Le FIFAe Festival s’inscrit dans la dynamique croissante de la plateforme FIFAe, développée par la FIFA depuis plusieurs années pour rassembler les compétitions internationales eSport autour des jeux vidéo FIFA.

Cette nouvelle expérience immersive a pour ambition de s’adresser à un large public : passionnés de football, gamers, mais aussi novices et jeunes générations connectées.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie 2023-2027 de la FIFA, lit-on dans le communiqué de la FIFA, qui vise notamment à renforcer l’engagement des jeunes à travers le football et les nouvelles technologies.

Le festival sera ainsi un carrefour où sport traditionnel et innovations numériques se rencontrent, offrant une expérience unique, ludique et fédératrice.

Un événement multifacette : sport, culture, innovation et divertissement

Le FIFAe Festival se différencie clairement des compétitions eSport classiques comme les FIFAe Finals. Il s’agit d’un événement multidimensionnel qui proposera :

– Des tournois interactifs et accessibles autour des jeux FIFA, permettant aux joueurs de tous niveaux de participer.

– Des concerts live avec des artistes de renom, offrant une ambiance festive et culturelle.

– Des conférences et ateliers animés par des influenceurs et créateurs de contenu, autour des thématiques du gaming, du sport et du numérique.

– Des rencontres et opportunités professionnelles dans les domaines du digital et de l’esport, favorisant le networking et l’innovation.

Cette diversité d’activités vise à créer un véritable écosystème où fans, joueurs, créateurs et marques interagissent librement, renforçant la pérennité du football digital et du divertissement eSport.

Appel à candidatures : une opportunité exceptionnelle pour les villes hôtes

Les villes du monde entier sont invitées à exprimer leur intérêt pour accueillir l’édition 2026, ou ultérieurement celle de 2027 ou 2028, du FIFAe Festival. Les candidatures doivent être soumises avant le 12 septembre 2025 via courriel à FIFAeITT@fifa.org, tandis que l’appel à candidatures officiel se clôturera le 31 octobre 2025.

Organiser cet événement représente une occasion en or pour les villes sélectionnées de développer leur rayonnement international grâce à une exposition auprès d’une communauté estimée à plus de 6 millions de passionnés à travers le monde.

The FIFAe Festival is coming as of 2026… 🤩 Your city could be the first host of this landmark event which will shape the future of digital football 🎮⚽ C️lick below for more information 👇 — FIFAe (@FIFAe) August 25, 2025

Un rendez-vous clé pour le business et l’innovation numérique

Au-delà de sa dimension sportive, le FIFAe Festival est conçu pour devenir un événement stratégique pour les acteurs économiques et technologiques du secteur. Il offre une plateforme inédite pour les marques et partenaires souhaitant toucher une audience jeune, dynamique et internationale.

Multidisciplinaire, le festival associera compétitions, musique, innovation et échanges professionnels, faisant de lui un moteur puissant de croissance dans l’écosystème digital du football.

Une vision moderne et ambitieuse pour le football de demain

Avec le FIFAe Festival, la FIFA confirme son engagement à moderniser son image et à s’adapter aux mutations technologiques et culturelles de notre époque.

Ce rendez-vous inédit promet de réinventer la manière dont le football se vit, non seulement sur les terrains mais aussi dans le monde numérique, renforçant ainsi son rôle de vecteur universel de rassemblement et d’innovation.

Organisé en complément de la compétition de haut niveau que sont les FIFAe Finals, le FIFAe Festival accueillera un public plus large afin de contribuer aussi bien à la croissance qu’à la diversification de l’écosystème de l’eSport.

Tekiano