Le film La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania représentera la Tunisie aux Oscars 2026 annonce le Centre National du Cinéma et de l’Image, CNCI, dans un communiqué partagé sur sa page Facebook.

Le CNCI explique que depuis sa création, le Prix de l’Oscar du Meilleur Film International constitue une vitrine majeure permettant aux cultures du monde entier de partager leur vision et leur créativité cinématographique avec le public international.

Chaque pays participe à cette prestigieuse compétition en présentant le film qui le représente le mieux, conformément aux règles établies par l’Académie des Oscars.

Dans ce cadre, le 27 août 2025, le comité accrédité par l’Académie, sous la supervision du Centre National du Cinéma et de l’Image, s’est réuni afin de sélectionner le film qui représentera la Tunisie dans la catégorie du Meilleur Film International aux Oscars.

Le comité a choisi de désigner comme film tunisien candidat ‘La voix de Hind Rajab’ de Kaouther Ben Hania étant donné que ce film répond à l’ensemble des critères d’éligibilité tels que définis par l’Académie, précise le CNCI.

La première liste restreinte de 15 films sera annoncée le 16 décembre 2025, suivie par la liste finale le 22 janvier 2026. La 98e cérémonie des Oscars se tiendra à Los Angeles le 15 mars 2026.

Il est à noter que le Prix du Meilleur Film International en a été attribué en 2025, au film brésilien I’m Still Here du réalisateur Walter Salles.

