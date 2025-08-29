Les Journées Culturelles Internationales Art Culinaire : “Nos terroirs… notre identité gastronomique”

Les Journées Culturelles Internationales Art Culinaire se déroulent sous le slogan “Nos terroirs… notre identité gastronomique”, et ce dans une 2ème édition du 30 octobre au 1er novembre 2025, au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), à Cite El Khadra à Tunis.

Cette nouvelle édition se tiendra, après le succès de la première édition organisée en 2024, sous le patronage du Ministère des Affaires Étrangères. Elle vise à promouvoir la richesse du patrimoine tunisien tout en renforçant les échanges interculturels.

Cet événement est organisé par ‘Issanova Events’ en partenariat avec l’Association Loyauté pour la Patrie, l’Association gastronomie pour Tous.

Le comité d’organisation réunit plusieurs chefs tunisiens et figures de renom, dont le chef Mounir EL AREM Ambassadeur du Tourisme Gastronomique au sein de United Nation World Tourism Organisation le chef Helmi Ghabiche, président de l’Association gastronomie pour Tous , et le chef Lotfi Ben Arbia, seront présents par leurs expertises aux côtés de Seifallah Ben Mansour, directeur de l’événement, de Marwa Farhat, directrice exécutive, et de Marwa Rabah, responsable marketing et communication.

Le programme de cette 2ème édition s’annonce riche et varié, avec un salon des artisans et des entreprises, des concours culinaires consacrés au couscous, aux pâtisseries et aux jus, ainsi que des conférences et ateliers thématiques sur la culture, le patrimoine et le tourisme. Les visiteurs pourront également découvrir des spectacles musicaux et des défilés de mode traditionnelle, reflet de la diversité de l’identité culturelle tunisienne.

Les Journées Culturelles Internationales – Art Culinaire, sous le slogan “Nos terroirs… notre identité gastronomique”, constituent une plateforme d’échanges culturels et économiques entre la Tunisie et le monde, réunissant institutions publiques et privées ainsi que représentations diplomatiques, afin de renforcer la position de la Tunisie en tant que destination culturelle et touristique de premier plan.

Communiqué