Météo en Tunisie : cellules orageuses accompagnées de pluies sur plusieurs régions

La Météo en Tunisie est marquée vendredi 29 août 2025 par des nuages parfois denses sur le nord et le centre du pays, avec des cellules orageuses accompagnées de pluies, pouvant concerner localement le sud.

Ces précipitations seront parfois abondantes dans l’après-midi, notamment sur les gouvernorats du Kef, Siliana, Zaghouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan, avec un risque de chutes de grêle par endroits.

Le vent soufflera du secteur nord, relativement fort à fort sur les côtes orientales et dans le sud où il pourra soulever du sable, et faible à modéré ailleurs. En cas d’orages, les rafales pourront atteindre 80 km/h.

La mer sera peu agitée au nord, mais agitée à très agitée sur les côtes orientales.

Côté températures, elles seront en baisse notable, avec des maximales comprises entre 29 et 35°C au nord, au centre et au sud-est, entre 36 et 41°C dans les autres régions, et pouvant atteindre 43°C dans l’extrême sud.