Tunisie : le timbre de voyage électronique devient obligatoire dès 2026

Le ministère de l’Intérieur tunisien, en partenariat avec le ministère des Finances, a annoncé le lancement du timbre de voyage électronique, désormais disponible en ligne sur le site officiel e.timbres.finances.gov.tn.

Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie nationale de numérisation des services publics et de modernisation des démarches administratives.

Depuis le 4 août 2025, le timbre électronique est expérimenté à l’aéroport international de Tunis-Carthage, parallèlement au timbre classique encore en circulation. Cette phase transitoire a pour objectif de permettre aux voyageurs de s’adapter progressivement à ce nouveau système avant sa généralisation.

Le ministère a précisé que l’achat du timbre électronique se fait exclusivement en ligne, par carte bancaire ou postale. Ce timbre est valable pour une durée de six mois et s’active automatiquement lors des formalités de voyage.

Les voyageurs n’ont donc plus besoin de présenter une preuve de paiement, ce qui représente un gain de temps et une simplification significative des démarches.

L’initiative sera progressivement élargie à l’ensemble des points de passage frontaliers du pays. Le ministère de l’Intérieur a confirmé que le timbre de voyage classique sera définitivement supprimé à partir du 1er avril 2026, date à laquelle l’utilisation du timbre électronique deviendra obligatoire pour tous les voyageurs quittant le territoire tunisien.

Avec cette réforme, la Tunisie franchit une nouvelle étape vers la digitalisation de ses services administratifs. Cette transition vise à faciliter les formalités de voyage, améliorer la sécurité des transactions et renforcer la transparence dans la gestion des procédures douanières.

Tekiano