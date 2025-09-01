A l’occasion de l’éclipse totale de Lune le 07 septembre, l’INM organise une soirée “L’astronomie pour tous”

A l’occasion de l’éclipse totale de Lune qui sera observable dimanche 7 septembre 2025, l’Institut national de la météorologie (INM) organise une soirée astronomique ouverte au public intitulée “L’astronomie pour tous”.

Au programme de cette soirée, l’explication du phénomène d’éclipse totale de Lune et observation du satellite pendant la totalité, ainsi que le suivi de Saturne, de la galaxie d’Andromède (M31) et de la galaxie du Triangle (M33).

L’éclipse totale de Lune du dimanche 7 septembre sera visible depuis l’Antarctique, l’Australie, l’Asie, le Pacifique occidental, l’océan Indien, l’Europe, l’Atlantique Est et l’Afrique.

En Tunisie, les conditions sont idéales : la Lune se lèvera déjà en phase de totalité, à Tunis à 18h35, offrant dès son apparition un disque rougeâtre (Lune de sang). Saturne sera par ailleurs proche de la Lune durant la totalité.

Horaires (heure locale, INM) :

Début pénombre 16h28 (Lune sous l’horizon en Tunisie) ; début partielle 17h27 ; début totalité 18h30 ; lever de Lune à Tunis 18h35 (en totalité) ; maximum 19h11 ; fin totalité 19h52 ; fin partielle 20h56 ; fin pénombre 21h55.

Heures de lever de Lune (sélection, Tunisie) :

Tunis 18h35 ; Nabeul 18h33 ; Bizerte 18h37 ; Béja 18h39 ; Jendouba 18h41 ; Le Kef 18h41 ; Siliana 18h38 ; Sousse 18h33 ; Monastir 18h32 ; Mahdia 18h31 ; Sfax 18h34 ; Kairouan 18h35 ; Sidi Bouzid 18h37 ; Kasserine 18h40 ; Gafsa 18h39 ; Tozeur 18h42 ; Kébili 18h38 ; Gabès 18h34 ; Médenine 18h32 ; Tataouine 18h32.

L’INM a rappelé que la Lune apparaîtra rouge durant la phase de totalité et a invité le public à profiter de cette fenêtre d’observation exceptionnelle.

Tekiano avec INM