Au Goethe-Institut Tunis, le cinéma muet réinventé à travers des ciné-concerts uniques

Le Goethe-Institut Tunis invite les passionnés de cinéma et de musique à deux soirées exceptionnelles, à l’occasion de la rentrée culturelle, qui réinventent le cinéma muet à travers des ciné-concerts uniques autour des chefs-d’œuvre de l’époque de Weimar; Metropolis & Nosferatu accompagnés par le groupe Küspert & Kollegen.

Les spectateurs auront le privilège de découvrir ou redécouvrir deux chefs-d’œuvre du cinéma expressionniste allemand, à savoir le film Metropolis de Fritz Lang et le film Nosferatu de F.W. Murnau. Les projections seront accompagnées en musique live par le groupe allemand Küspert & Kollegen.

Les dates à retenir :

Mardi 9 septembre 2025 à 20h : Le public pourra plonger dans l’univers visionnaire du long-métrage Metropolis du réalisateur allemand Fritz Lang sortie en 1927 et d’une durée de 2h 33m.

Le film Metropolis de type science-fiction est une oeuvre emblématique de Fritz Lang qui explore une cité futuriste marquée par de profondes inégalités sociales et des tensions entre classes.

La musique en direct, spécialement composée et interprétée par Küspert & Kollegen, offre une lecture moderne et vibrante de cette œuvre monumentale du cinéma expressionniste.

Vendredi 12 septembre 2025 à 20h : Il sera projeté le film Nosferatu sorti en 1922 et d’une durée de 1h 34m. Ce long-métrage d’horreur mythique de F.W. Murnau et l’un des tout premiers films de vampires de l’histoire du cinéma.

Ce classique incontournable est sublimé par une composition musicale mêlant intensité dramatique et atmosphères envoûtantes, créée pour restituer la puissance et la mystérieuse ambiance du film.

Le groupe Küspert & Kollegen, également connu sous le nom UFA Syncopators, est une formation de musique de chambre reconnue pour son talent à capturer l’esprit du cinéma muet, qu’il s’agisse de terreur, de comédie ou de drame.

Leur expérience internationale inclut de nombreuses collaborations avec le Goethe-Institut, l’Union européenne et le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.

Pour ces représentations à Tunis, le groupe se compose de trois musiciens d’exception : Werner Küspert à la guitare et à la composition, Julian Fau à la batterie, et Eberhard Budziat au trombone et tuba.

Werner Küspert, fondateur et compositeur, crée une musique contemporaine qui épouse parfaitement l’émotion des images. Julian Fau, lauréat de nombreux prix de jazz en Allemagne, apporte une rythmique intense et nuancée, tandis qu’Eberhard Budziat enrichit les textures sonores par ses sonorités graves, idéales pour des films comme ‘Nosferatu’.

Ces soirées au Goethe-Institut Tunis promettent une expérience immersive unique où le cinéma muet se révèle sous un jour nouveau, sublimé par la musique live de Küspert & Kollegen, un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les amateurs d’art et d’histoire du cinéma.

Les projections auront lieu en plein air, dans le cadre enchanteur du jardin du Goethe-Institut, situé au 6, Rue du Sénégal à Tunis. L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations, consulter le site officiel du Goethe-Institut Tunis : www.goethe.de/tunisie.

Tekiano