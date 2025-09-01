La série HONOR 400 avec un appareil photo IA de pointe lancée en Tunisie

La série HONOR 400 dotée d’un appareil photo IA inégalée et une durabilité exceptionnelle, est lancée en Tunisie annonce la marque technologique mondiale HONOR et son distributeur SMART Tunisie.

Équipée d’un extraordinaire appareil photo IA ultra-clair de 200 MP, d’une édition IA polyvalente, d’une batterie silicium-carbone robuste de 6 000 mAh et d’un écran ultra-lumineux de 5 000 nits de pointe, la série HONOR 400 permet à la génération connectée de déclencher son émerveillement quotidien.

« La série HONOR 400 a été créée pour rendre les capacités d’imagerie IA plus accessibles à tous et pour stimuler leur émerveillement quotidien », a déclaré James Li, PDG de HONOR.

« Non seulement les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités IA haut de gamme à un prix plus abordable, mais ils bénéficient également des nouvelles expériences d’imagerie IA, de la photographie IA ultra-nette aux outils d’édition avancés alimentés par l’IA, offrant des possibilités créatives diverses et divertissantes ».

Appareil photo IA puissant et polyvalent

Pour offrir une expérience photographique exceptionnelle, le HONOR 400 est équipé d’un système photo IA ultra-clair révolutionnaire. Doté d’un capteur principal IA ultra-clair de 200 MP, d’un grand capteur 1/1,4 pouce, d’une ouverture f/1,9 et d’une double stabilisation OIS + EIS, l’appareil garantit une clarté exceptionnelle, même en basse lumière.

De plus, l’appareil photo ultra-large et macro de 12 MP à 112° capture des scènes étendues, tandis que l’appareil photo portrait selfie de 50 MP avec une ouverture f/2,0, optimisé par l’algorithme portrait avancé de HONOR, garantit des selfies de qualité professionnelle avec des détails époustouflants et des couleurs réalistes.

L’expérience photographique de la série HONOR 400 est optimisée par le moteur d’image HONOR IMAGE ENGINE, une technologie d’IA avancée qui révolutionne la photographie mobile. Le HONOR 400 est le premier smartphone du marché à proposer un téléobjectif 30x avec son appareil photo principal, intégrant le Super Zoom IA, conçu pour capturer des paysages à couper le souffle, qu’ils soient naturels ou urbains, avec une plage focale remarquable de 15x à 30x.

Le mode Portrait IA, optimisé par le modèle d’amélioration de capture grand format, garantit la netteté et le détail de chaque portrait, même en mode portrait, dans une scène de rue quotidienne.

Soucieuse d’une esthétique différenciée en matière d’imagerie, la série HONOR 400 propose le mode Simulation de film piloté par IA, qui analyse intelligemment l’éclairage et les détails du sujet pour créer des effets cinématographiques époustouflants, adaptés à l’ambiance de la scène.

Les modes Portrait Harcourt offrent aux utilisateurs des options créatives pour capturer des portraits saisissants avec un éclairage raffiné. La série HONOR 400 permet aux utilisateurs de capturer les moments les plus mémorables de leur vie avec une brillance inégalée.

Le HONOR 400 intègre également une fonction de retouche IA inégalée pour stimuler la créativité au quotidien. La fonction Image en Vidéo IA de Google Cloud permet aux utilisateurs d’explorer différentes possibilités de création d’images en générant des vidéos, une fonctionnalité lancée sur la série HONOR 400.

La fonction Photo HD en Mouvement préserve les trois secondes d’instants intenses, permettant aux utilisateurs de partager ou de modifier facilement des extraits cinématographiques sur les réseaux sociaux.

HONOR va encore plus loin avec le Collage de Photos en Mouvement, une fonctionnalité inédite qui permet de combiner de 2 à 9 photos animées et d’assembler facilement des photos en direct pour créer des moments narratifs dynamiques. De plus, la prise en charge du partage inter-écosystème de photos en direct garantit une expérience utilisateur fluide et intégrée.

Le HONOR 400 propose également de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour améliorer l’engagement des utilisateurs, notamment HONOR AI Eraser, AI Outpainting, AI Erase Passer-by et AI Remove Reflection. AI Editing permet aux utilisateurs de réinventer la photo au quotidien.

Batterie puissante et performances matérielles améliorées

Le HONOR 400 est équipé d’une batterie silicium-carbone robuste de 6000 mAh, offrant une expérience utilisateur plus longue, notamment lors des déplacements. Conçue pour des températures basses (environ -20 °C) avec un niveau de batterie faible, cette batterie conserve sa durabilité et ses performances pour des tâches telles que les appels téléphoniques et l’enregistrement vidéo en toutes circonstances.

Conçue pour durer, elle conserve plus de 80 % de sa capacité même après 4 ans. Associée à la batterie HONOR Wired SuperCharge de 80W, elle peut se recharger jusqu’à 44 % en seulement 15 minutes.

Ce nouveau smartphone est aussi le compagnon idéal pour les aventures en plein air et les environnements difficiles. Équipé de la plateforme mobile Snapdragon 7 Gen 3 et du moteur de jeu CPU Turbo X, le HONOR 400 offre aux utilisateurs une expérience de jeu inédite et des performances graphiques supérieures.

Il est également doté d’une capacité de stockage ultra-large allant jusqu’à 512 Go, garantissant une durabilité exceptionnelle. Il bénéficie également d’une résistance à l’eau et à la poussière IP66, offrant une protection complète contre les infiltrations d’eau et de poussière.

Technologie d’affichage avancée pour une expérience visuelle optimale

Le HONOR 400 est doté d’un écran ultra-lumineux de 5 000 nits à la pointe de la technologie, garantissant une excellente visibilité quelles que soient les conditions d’éclairage.

Grâce à la technologie d’amélioration de l’affichage en plein soleil et à la gradation dynamique, les utilisateurs profitent de couleurs éclatantes et de contrastes nets, même en plein soleil.

La fonction Motion Sickness Relief offre la solution la plus complète du secteur, soulageant significativement les nausées et l’inconfort liés aux mouvements du véhicule, réduisant les vertiges et garantissant une conduite plus fluide et plus agréable. Ces innovations offrent aux utilisateurs une expérience visuelle immersive.

Un mode de vie intelligent grâce à MagicOS 9.0 optimisé par l’IA

Le HONOR 400, équipé de MagicOS 9.0, offre une expérience utilisateur ultra-intelligente, enrichie par de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA. MagicOS 9.0 intègre également des fonctionnalités premium telles que la prise en charge de Google Gemini, la traduction IA, l’enregistreur IA, le portail Magic, les minutes IA, le résumé IA, le format IA, la capsule magique, les outils d’écriture IA et les sous-titres IA.

Ces fonctionnalités avancées garantissent un multitâche fluide, une productivité accrue et des interactions personnalisées, faisant de la série HONOR 400 un choix d’excellence. Grâce à ses fonctionnalités innovantes et à son design centré sur l’utilisateur, la série HONOR 400 redéfinit les possibilités d’un appareil intelligent moderne.

Pour protéger les utilisateurs contre les arnaques et garantir leur sécurité en ligne, la série HONOR 400 intègre la technologie révolutionnaire de détection du deepfake par l’IA intégrée.

Cette fonctionnalité utilise des algorithmes avancés pour identifier les contenus manipulés en analysant les imperfections synthétiques au niveau des pixels, les artefacts de composition des bordures, la continuité inter-images, etc., protégeant ainsi les utilisateurs contre les arnaques deepfake lors des appels vidéo.

Prix ​​et disponibilité en Tunisie

Affichant un design élégant inspiré par la nature, le HONOR 400 existe en deux couleurs, noir minuit et or désert. Il sera disponible à l’achat à partir du 1er septembre 2025 en Tunisie au prix public conseillé de 1 499 dinars.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la boutique en ligne HONOR sur www.honor.com.

Communiqué