Tunisie : le SNJT rejoint la campagne internationale de solidarité avec la presse palestinienne

Le SNJT ,Syndicat national des journalistes tunisiens, a annoncé son adhésion à la campagne médiatique internationale de solidarité avec la presse palestinienne. Cette mobilisation, lancée le lundi 1er septembre 2025 sous l’égide de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), se présente comme la plus vaste de l’histoire de la presse mondiale.

Cette initiative internationale vise à mettre fin aux attaques ciblant les journalistes palestiniens et à garantir l’accès de la presse indépendante à la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié dimanche, le SNJT a dénoncé les atrocités commises contre la population de Gaza, estimant qu’elles ne représentent pas seulement une agression brutale contre le peuple palestinien et sa résistance, mais également une atteinte systématique à la liberté de la presse et au droit fondamental à l’information.

Des violations considérées comme crimes de guerre

Le syndicat a rappelé que le fait de viser ou d’assassiner des journalistes, alors qu’ils exercent leur mission avec des équipements médiatiques clairement identifiables, constitue un crime de guerre reconnu par le droit international humanitaire.

Le SNJT a également souligné que garder le silence face à de tels crimes équivaut à une complicité. Il a insisté sur le devoir de solidarité des journalistes et des institutions médiatiques, indépendamment des considérations politiques ou des équilibres mondiaux.

Le S NJT appelle les journalistes et les médias tunisiens à s’engager activement dans la campagne internationale de solidarité avec la presse palestinienne. Il invite à :

– Mettre en avant, dans les journaux et sites web, la souffrance des journalistes à Gaza.

– Couvrir en continu les crimes commis contre la presse palestinienne et donner la parole à des témoins et experts.

– Produire des contenus écrits, audio et visuels documentant la réalité du terrain.

– Participer aux campagnes de solidarité numérique sur les réseaux sociaux.

– Renforcer la coordination avec les journalistes en Palestine pour relayer leurs témoignages et bâtir un pont professionnel et humain durable.

A noter que plus de 250 médias de 50 pays différents se mobilisent lundi 01 septembre, à l’initiative de Reporters sans frontières et du mouvement citoyen Avaaz, pour dénoncer les crimes à l’encontre des journalistes palestiniens à Gaza.

Tekiano