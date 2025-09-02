Chiffrement des données pour protéger ses informations sur PC et smartphone : guide de l’ANCS

L’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS) a mis la disposition des internautes, un guide simplifié sur le cryptage ou le chiffrement des données sur les ordinateurs personnels (sous Windows) et les smartphones (sous Android), dans le but de protéger les données personnelles, sécuriser les transactions et maintenir la confidentialité des communications.

Le chiffrement des données est aujourd’hui un outil incontournable pour assurer la sécurité numérique. Cette technique transforme vos informations en un code illisible, uniquement accessible grâce à une clé de déchiffrement. Elle permet de protéger efficacement les données personnelles, de sécuriser les transactions en ligne et de garantir la confidentialité des communications, en empêchant tout accès non autorisé.

Chiffrement sur PC Windows

Sous Windows, deux solutions principales sont proposées. BitLocker, disponible sur les versions Pro et Enterprise, permet de chiffrer l’ensemble du disque dur et exige la sauvegarde d’une clé de récupération pour accéder aux données.

EFS (Encrypting File System), de son côté, sert à chiffrer des fichiers ou dossiers spécifiques, mais reste lié au compte utilisateur. Ces outils renforcent la protection contre le vol de données en cas de piratage ou de perte d’ordinateur.

Chiffrement sur smartphone Android

Depuis Android 5.0, la majorité des smartphones sont équipés par défaut d’un système de chiffrement activé lors de la configuration d’un mot de passe ou d’un code PIN. Les utilisateurs peuvent également sécuriser les données stockées sur une carte SD, mais celle-ci ne sera lisible que sur l’appareil où le chiffrement a été activé.

Un outil indispensable au quotidien

Au-delà des ordinateurs et téléphones, le chiffrement est présent partout : navigation sécurisée via HTTPS, messageries utilisant le chiffrement de bout en bout ou encore fichiers stockés dans le cloud.

Face aux cybermenaces grandissantes, adopter le chiffrement constitue une étape essentielle pour renforcer la sécurité numérique et préserver la confidentialité des données personnelles.

Voici ci-dessous ce guide pratique de l’ANCS sur le cryptage des données en PDF. Il est aussi accessible sur le site officiel de l’ANCS:

Télécharger (PDF, 821KB)

L’Agence Nationale de la Cybersécurité, ANCS, est chargée de la supervision de la sécurité des systèmes d’information et de communication des structures publiques et privées de l’espace cybernétique national.

Parmi ses prérogatives la mise en œuvre de mesures proactives pour éviter les menaces délibérées et accidentelles sur l’espace cybernétique national, de mesures préventives pour se protéger contre les risques cybernétiques et la mise en œuvre de mécanismes de détection et de signalement instantanés des incidents et des attaques cybernétiques.

Tekiano