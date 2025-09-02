Événement Samsung Galaxy : l’expérience Galaxy AI débarque sur les dernières innovations Samsung

Une nouvelle porte d’entrée vers l’expérience Galaxy AI est sur le point de s’ouvrir. Samsung donne rendez-vous le 4 septembre 2025, pour découvrir une expérience mobile plus fluide sur une gamme d’appareils étendue, des tablettes haut de gamme au dernier-né de la série Galaxy S25.

Une invitation est lancée pour participer à l’événement en ligne pour découvrir comment les prochains produits Galaxy ouvrent de nouvelles possibilités grâce à l’IA multimodale.

L’événement sera retransmis en direct le 4 septembre à 11h30 sur Samsung.com et sur la chaîne Youtube de Samsung.

Ceux qui se trouvent en Allemagne sont également les bienvenus à l’IFA 2025 de Berlin pour assister à la conférence de presse et découvrir le stand de Samsung.

