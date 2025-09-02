Météo en Tunisie : Températures en baisse, pluies éparses

La Météo en Tunisie affiche des températures en baisse mardi 02 septembre 2025. Des nuages parfois denses avec pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues sur le nord et localement le centre.

Ces pluies seront parfois intenses, l’après-midi, puis concerneront le sud, localement, avec des chutes de grêles par endroits. Mer agitée à localement très agitée.

Le vent est de secteur nord sur le nord et de secteur est sur le centre et le sud, relativement fort à localement fort prés des côtes et sur le sud avec des phénomènes de sable limitant la visibilité horizontale, faible à modéré sur le reste des régions et dépassant temporairement 80 km/h en rafales et sous orages.

Températures en baisse avec des maximales comprises entre 26 et 32 degrés dans le nord, le centre et le sud-est et entre 34 et 38 degrés dans le reste des régions.