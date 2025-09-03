Djerba World Heritage Days 2025 : trois jours pour célébrer le patrimoine UNESCO de l’île de Djerba

Djerba World Heritage Days revient dans une 2ème édition du 5 au 7 septembre 2025, annonce le collectif Zomita, après une première édition marquant le premier anniversaire de l’inscription de l’héritage de l’île de Djerba sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette nouvelle édition poursuit l’objectif de valoriser culturellement le bien inscrit et ambitionne de sensibiliser le grand public à ses valeurs, à travers une démarche pédagogique, artistique et participative.

Pendant trois jours, un programme riche en découvertes et en rencontres sera proposé au public. Des workshops participatifs et immersifs permettront d’explorer le patrimoine de manière ludique, avec des ateliers gratuits accessibles sur inscription. Des visites guidées et parcours urbains offriront l’occasion d’explorer les richesses de l’île et de plonger dans ses paysages culturels uniques.

En parallèle, des expositions artistiques et résidences photo viendront poser un regard créatif sur le patrimoine mondial de Djerba, complétées par un panel de discussion sur deux journées réunissant experts et spécialistes. Ce dernier abordera les enjeux liés à la préservation du patrimoine, tout en proposant des pistes de réflexion pour l’avenir.

Les soirées de l’événement seront animées à Djerba par des performances musicales, créant une atmosphère conviviale et artistique pour clôturer chaque journée. Ainsi, il est prévu une expérience fusion Sonore Hybride avec Benjemy, une performance de Benjemy et le baryton Haithem Lahdhiri et une autre performance Fousaifoussa X Benjemy & Haithem Lahdhiri en live set.

Cet événement est porté par l’association pour la Sauvegarde de l’Île de Djerba, et organisé par le collectif Zommita, un collectif de jeunes djerbiens engagés dans la valorisation culturelle de leur territoire.

La deuxième édition bénéficie du soutien de la Fondation Bessrour, du programme UNESCO SEVENTEEN’s Global Youth Grant Scheme ainsi que d’un réseau de partenaires locaux parmi lesquels : Pâtisserie Hlouwa, Gaia, Tunisie Booking, Villa Zinouba, Les Jardins de Toumena, Bricola, El houch Concept Store, Cozi Djerba, Djerba Insolite, DMO et plusieurs acteurs de la société civile.

Le Collectif Zomita, une coalition inédite lancée par ASSIDJE, est un regroupement qui rassemble de jeunes talents djerbiens issus de disciplines variées et se définit comme ‘une coalition axée sur la collaboration, l’inclusivité et une créativité sans limites’.

Riche de sa diversité, le groupe ambitionne de transformer en profondeur le paysage culturel de l’île. Il réunit artistes, designers, penseurs et entrepreneurs décidés à repousser les frontières de l’art et de la culture djerbienne.

Chaque idée y est valorisée, chaque voix a sa place, et l’inclusivité demeure au cœur de leur démarche. Rien ne vient freiner cette volonté d’innover et de bâtir des projets collectifs porteurs de sens.

Fruit de l’initiative d’ASSIDJE (Association pour la sauvegarde de l’île de Djerba), le Collectif Zomita se démarque par une approche audacieuse et un esprit de partage. Son objectif : créer un espace d’expression libre où les traditions djerbiennes dialoguent avec les courants contemporains. En mêlant héritage et modernité, le collectif aspire à produire des œuvres et initiatives capables de rayonner bien au-delà de Djerba.

A noter que les inscriptions sont ouvertes pour participer aux différentes manifestations et workshops de Djerba World Heritage Days. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de Djerba World Heritage Days. La participation est gratuite mais les places sont limitées. Une occasion de faire un saut à Djerba juste avant la rentrée.

Tekiano