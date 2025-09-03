La Bibliothèque nationale de Tunisie reçoit un don exceptionnel de la famille de Chedli Klibi

La famille de feu Chedli Klibi (1925-2020), ancien ministre de la Culture et figure emblématique de la scène politique et culturelle tunisienne, a fait don, mardi 02 septembre 2025, une vaste collection d’ouvrages à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT).

L’accord de don a été signé à la résidence de la veuve de Chedli Klibi, Kalthoum Lasram, à Carthage, en présence du directeur général de la BNT, Khaled Kchir, de la fille du défunt, du responsable de sa bibliothèque ainsi que de plusieurs cadres de l’institution.

Ce geste symbolique s’inscrit dans la continuité de l’engagement culturel de Chedli Klibi, bâtisseur du ministère de la Culture en 1961 et créateur du Festival international de Carthage.

Chedli Klibi, bâtisseur culturel et diplomate arabe

Homme d’État respecté, Chedli Klibi a marqué l’histoire de la Tunisie moderne. Après avoir dirigé la Radio et Télévision tunisienne en 1958, il a été ministre de la Culture, puis ministre de l’Information.

En 1979, il est devenu le quatrième secrétaire général de la Ligue des États arabes, poste qu’il a occupé jusqu’en 1990. Son action a toujours été guidée par la défense de la culture, du dialogue et des causes arabes, notamment la question palestinienne.

Auteur bilingue, il a publié plusieurs ouvrages de référence, dont Orient-Occident : la paix violente (1999) et Habib Bourguiba : Radioscopie d’un règne (2012).

La Bibliothèque nationale, gardienne du patrimoine Tunisien

Ce don vient enrichir le fonds exceptionnel de la BNT, institution fondée en 1885 et placée sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles. Elle abrite une précieuse collection de manuscrits provenant de mosquées, mausolées et bibliothèques personnelles, couvrant divers champs du savoir : sciences, jurisprudence, littérature, arts et culture islamique. Grâce à des acquisitions, dons et échanges, la BNT s’affirme comme un pilier de la mémoire nationale et un centre incontournable pour les chercheurs.

Tekiano