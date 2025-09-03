La flottille maghrébine Soumoud rejoindra Global Sumud Flotilla depuis Tunis lundi 07 septembre

La flottille maghrébine Soumoud pour briser le blocus de Gaza reporte son départ de Tunisie. Le départ initialement prévu jeudi 4 septembre 2025 se fera lundi 7 septembre 2025, précise les organisateurs.

Cette décision est due principalement au retard d’un jour du départ de la Flottille mondiale, Global Sumud Flotilla, depuis Barcelone. Une réorganisation des calendriers de toutes les étapes était nécessaire à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Cet ajustement permettra de renforcer l’organisation et de donner à cet événement mondial toute l’ampleur qu’il mérite, précise les organisateurs dans un communiqué rendu public.

Les membres de la Flottille mondiale Soumoud, Global Sumud Flotilla, pour briser le blocus de Gaza avaient annoncé, début août 2025, le lancement des préparatifs logistiques pour la traversée vers la bande de Gaza, avec un départ prévu d’Espagne le 31 août 2025 et de Tunisie le 4 septembre 2025, en présence de militants issus de plus de 40 pays.

La flottille pour Gaza, partie de Barcelone, avait dû rebrousser chemin face à des vents violents en Méditerranée, dimanche. Elle a finalement repris la mer lundi soir.

Tekiano avec TAP