Météo en Tunisie : ciel nuageux, vent fort au sud avec phénomènes locaux de sable

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies faibles et éparses, le matin, sur le sud-est puis des nuages passagers sur tout le pays, mercredi 03 septembre 2025.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, relativement fort prés des côtes est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré.

La mer est moutonneuse dans le nord, peu agitée dans le golfe de Hammamet et agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales sont comprises généralement entre 28 et 33 degrés, entre 34 et 38 degrés dans le sud-ouest et atteignant 41 degrés dans l’extrême sud.