Samsung Innovation Campus revient dans une 2ème édition pour renforcer les compétences Tunisiennes en IA

Le programme Samsung Innovation Campus (SIC) est de retour cette année en partenariat avec la prestigieuse université la South Mediterranean University (SMU), après le succès de sa première édition en Tunisie en 2024.

Ce programme d’envergure mondiale, porté par la vision “Together for Tomorrow! Enabling People” de Samsung, a pour objectif de former la nouvelle génération aux défis technologiques futurs en leur offrant un enseignement gratuit et d’excellence dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA).

Communication, travail en équipe, leadership et résolution de problèmes font partie intégrante du parcours, garantissant une préparation globale aux défis du monde réel.

Cultiver les talents de demain pour une croissance durable

Présent dans plus de 30 pays, le Samsung Innovation Campus a déjà formé des milliers d’étudiants aux technologies émergentes telles que l’IA, le Big Data, l’IoT ou le coding. Au-delà des simples slogans, le programme incarne l’engagement réel de Samsung envers sa responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Sa mission est double :

– Développer des talents actifs, capables de résoudre les problèmes complexes de demain grâce aux compétences du futur.

– Contribuer à l’avancement technologique mondial en enrichissant la croissance durable locale et en positionnant Samsung comme une entreprise citoyenne et responsable au cœur de la communauté.

Une formation complète et pratique en Intelligence Artificielle

L’édition 2024 du Samsung Innovation Campus (SIC) a couronné le succès de 46 participants, certifiés en Intelligence Artificielle et en Apprentissage Automatique (Machine Learning).

Sélectionnés parmi plus de 3 336 candidats, ces talents illustrent l’engouement croissant de la jeunesse Tunisienne pour les technologies d’avenir que sont l’IA et la science des données.

Ce taux de participation exceptionnel souligne à la fois le dynamisme du potentiel national et l’adéquation parfaite du programme SIC avec les aspirations professionnelles des jeunes en Tunisie.

Dans son édition 2025, le programme SIC Tunisie ambitionne de doubler le nombre des participants. Intégralement dispensé en anglais, le programme d’une durée d’un mois et demi, se concentrera à nouveau sur l’IA et associera cours magistraux, ateliers pratiques et projets collaboratifs visant à doter les participants de compétences fondamentales et avancées :

– Fondements de l’IA et opportunités.

– Mathématiques pour la Science des Données (Algèbre linéaire).

– Probabilités et Statistiques.

– Machine Learning (Apprentissage supervisé et non-supervisé).

– Traitement du Langage Naturel (NLP).

– Réseaux de Neurones et Deep Learning.

La formation adoptera un format hybride : les cours en ligne seront suivis d’une présentation finale en présentiel pour le projet capstone, permettant une application concrète des connaissances acquises.

Qui peut postuler ?

Le programme cible spécifiquement les citoyens Tunisiens résidant en Tunisie, âgés entre 18 et 29 ans, passionnés de technologie, ayant de fortes aspirations éducatives et une volonté de bâtir une carrière dans le domaine du numérique. Les candidats idéaux sont :

– Des enthousiastes de la tech et des digitaux avertis,

– Des appétents des métiers de la technologie,

– Possédant une formation ou des compétences dans des domaines connexes, leur permettant de suivre un programme exigeant.

– Ayant des bases en statistiques, en langages de programmation orientés objet et en syntaxe (Java, JavaScript, C++)

– Justifiant d’un niveau minimum B2 en anglais.

Les candidatures sont ouvertes du 1ᵉʳ au 15 septembre 2025 via le site officiel du programme: https://sic-samsungtunisia.com/

La liste des étudiants sélectionnés sera annoncée le 18 septembre 2025 et la formation complète se déroulera du 23 septembre au 27 novembre 2025.

Des retombées positives pour les participants et la Tunisie

L’IA répond également à une demande marché élevée, offrant aux diplômés du programme des compétences très recherchées. Au-delà de l’individu, SIC vise à avoir un impact communautaire fort en contribuant au développement d’une communauté tech locale robuste, prête à relever les défis futurs.

Si Samsung a choisi de placer l’intelligence artificielle au cœur de son programme, ce n’est pas un hasard. Plus qu’une technologie, elle symbolise l’avenir de l’innovation et incarne la volonté de l’entreprise d’anticiper les transformations à venir.

Fidèle à ses valeurs ; People (l’Humain, l’Excellence, le Changement, l’Intégrité -Intergrity et la Prospérité partagée -Co-prosperity ) ; Samsung croit fermement que l’avenir se construit avec et pour les talents, dans une dynamique de progrès partagé.

En offrant aux jeunes Tunisiens une formation alignée sur les standards internationaux, le Samsung Innovation Campus contribue à renforcer leur compétitivité sur le marché de l’emploi et à stimuler l’innovation locale. Plus qu’une formation, c’est un tremplin stratégique pour une génération appelée à jouer un rôle actif dans la 4ᵉ révolution industrielle.

Le lancement de cette deuxième édition renforce la visibilité et l’engagement de Samsung en Tunisie. Cela démontre la fiabilité et le leadership de la marque en matière d’innovation, tout en promouvant l’éducation STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) et en créant un impact social positif et durable grâce à des initiatives éducatives de haute qualité.

À propos de Samsung Innovation Campus (SIC)

Samsung Innovation Campus est un programme mondial de RSE de Samsung Electronics visant à offrir aux jeunes du monde entier les compétences techniques et les certificats dont ils ont besoin pour exceller dans leur carrière, et à les préparer aux emplois de demain. Pour en savoir plus et déposer vos candidatures : https://sic-samsungtunisia.com/

