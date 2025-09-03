Ultra Mirage El Djérid 2025 à Tozeur : Assurances BIAT renouvelle son engagement sportif et social

Assurances BIAT confirme, pour la neuvième année consécutive, son engagement aux côtés de l’Ultra Mirage El Djérid (UMED), l’un des plus grands événements sportifs en Tunisie et dans la région. Prévu du 25 au 28 septembre 2025 à Tozeur, ce trail d’envergure internationale réunit chaque année des passionnés de course et des amoureux de la nature dans un cadre unique.

Ce partenariat historique va bien au-delà d’un simple soutien financier. Il repose sur des valeurs communes comme la persévérance, le dépassement de soi et la solidarité. Pour Assurances BIAT, il s’agit aussi de promouvoir le sport, de valoriser le patrimoine tunisien et de soutenir le développement des régions intérieures. Cette démarche s’inscrit dans sa stratégie RSE, qui associe performance économique et responsabilité sociale.

L’édition 2025 battra un record de participation avec 500 coureurs représentant 28 nationalités. Le départ sera donné depuis la réserve naturelle du lac Chamsa, un site emblématique de Tozeur, offrant aux participants une expérience inédite au cœur d’un paysage majestueux.

Cette année marque également l’introduction du “Assurances BIAT Trail 25 km by Ultra Mirage”, une nouvelle course plus accessible, pensée pour démocratiser la pratique du trail et permettre à un plus large public de vivre l’aventure.

Engagement pour la jeunesse et le développement local

En parallèle à l’événement sportif, Assurances BIAT renforce son action sociale à Tozeur. Après avoir financé en 2024 l’aménagement d’une salle polyvalente à la Maison des Jeunes, la compagnie inaugure en 2025 une salle multimédia équipée, intégrant un club de robotique. Cet espace innovant offrira aux jeunes de la région des opportunités concrètes pour développer leurs projets, perfectionner leurs compétences techniques et participer à des compétitions nationales et internationales, avec l’appui de professeurs bénévoles des instituts de Tozeur et de Gafsa.

Valorisation du patrimoine et de l’artisanat local

L’Ultra Mirage El Djérid contribue également à la mise en lumière du savoir-faire des artisanes de Tozeur. Elles auront l’occasion d’exposer et de vendre leurs créations aux coureurs et visiteurs, renforçant leur visibilité et stimulant l’économie locale. Chaque participant repartira avec des goodies confectionnés par les artisans du sud tunisien, véritables symboles d’identité culturelle.

« L’Ultra Mirage El Djérid incarne une aventure humaine et sportive exceptionnelle. Nous soutenons avec fierté les initiatives qui unissent sport, culture et solidarité », déclare Mehdi Masmoudi, Directeur Général d’Assurances BIAT.

De son côté, Amir Ben Gacem, organisateur de l’événement, salue « une alliance de confiance et de valeurs qui a permis de positionner Tozeur comme une destination incontournable du trail international ».

Au-delà du sport, l’Ultra Mirage El Djérid agit comme un véritable catalyseur de développement pour le sud-ouest tunisien. En attirant sportifs, visiteurs et médias, il favorise le tourisme durable, soutient la culture et contribue à renforcer la fierté locale.

En 2025, Assurances BIAT et l’Ultra Mirage El Djérid démontrent encore une fois que le sport peut être un moteur de cohésion, de développement et d’avenir pour toute une région.

A propos de l’Ultra Mirage El Djérid :

Ultra Mirage El Djérid est une course de type ultra trail qui se passe en plein désert Tunisien, plus précisément dans la région du Djérid. Les coureurs affronteront des températures allant jusqu’à 40C avec un parcours sableux et parfois technique.

Nous avons tous les ans plus de 300 participants de plus de 20 différentes nations qui viennent pour une expérience inoubliable de détermination et de persévérance dans l’univers magique du Sahara Tunisien.

Cette épreuve est une endurance physique exceptionnelle qui marie tourisme avec sport extrême. Cette année, l’épreuve se déroulera à Tozeur le 27 septembre 2025.

Tekiano avec communiqué