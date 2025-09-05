Campagne BIC Education : une 4ème édition pour renforcer l’éducation et lutter contre le décrochage scolaire en Tunisie

La 4ème édition de la campagne BIC Education est lancée par BIC, un des leaders mondiaux de la papeterie, des briquets et des rasoirs. A l’occasion, une inauguration des terrains sportifs aménagés par BIC au lycée Mohamed Ali Annabi à Ras Jbal a été effectuée, peu avant le début effectif de l’année scolaire 2025-2026.

Cette initiative citoyenne de l’entreprise BIC s’insère dans le cadre de la participation à l’amélioration des conditions d’apprentissage et à la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie.

Avec ce programme, BIC réaffirme son engagement en faveur de l’éducation autour de trois axes principaux à savoir stimuler la créativité et l’expression des élèves, accompagner les enseignants dans leur mission de transmission du savoir et contribuer à la création d’un environnement éducatif épanouissant et inclusif.

Dans ce sens, le directeur de l’usine BIC Bizerte, Sami Souidi, indique que “Chez BIC, nous mettons à disposition nos ressources et notre expertise pour soutenir l’éducation, car nous croyons qu’elle est la clé du développement économique et social”.

BIC multiplie les actions en faveur des enseignants et des élèves, depuis l’implantation de son usine à Bizerte. Ces résultats concrets le confirment, depuis 2013:

– 26 000 fournitures scolaires distribuées aux enfants vulnérables,

-plus de 650 élèves mobilisés autour du concours de poésie illustrée,

– 3 000 enseignants formés lors de la Journée des Maîtres pour renforcer leurs méthodes pédagogiques,

– 4 écoles publiques réhabilitées, bénéficiant chaque année à 3 660 élèves.

– Au total, plus de 70 000 enfants et enseignants ont déjà été soutenus à travers ces initiatives.

Dans la continuité de la Fondation BIC, l’entreprise entend renforcer ses actions en Tunisie et en Afrique du Nord, avec un objectif ambitieux : Améliorer dans la région, les conditions d’apprentissage de 250 millions d’élèves d’ici fin 2025.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale de durabilité et d’inclusion éducative.

À propos de BIC

Depuis plus de 80 ans, BIC accompagne le quotidien de millions de consommateurs avec des produits fiables, accessibles et innovants. Présente dans plus de 160 pays et forte de plus de 13 000 collaborateurs, la marque regroupe des produits emblématiques comme BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, Tipp-Ex®, BIC Kids®, Rocketbook®, Soleil® et bien d’autres. Cotée sur Euronext Paris et incluse dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnue pour son engagement durable et éducatif.

Pour en savoir plus, consultez les sites corporate.bic.com et fr.bic.com .

Tekiano avec communiqué