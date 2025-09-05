La Maison des Arts du Belvédère et Art Cot organisent l’exposition “Big moments” du 06 au 20 septembre 2025

La Maison des Arts du Belvédère (Centre national d’art vivant-CNAV) et l’association d’art contemporain tunisien “Art Cot” organisent une exposition de groupe intitulée “Big moments” du 06 au 20 septembre et ce à la maison des arts du belvédère Tunis.

Les artistes qui vont dévoiler leurs oeuvres sont Islem Bel Hadj Rhouma, Sami Ben Ameur, Neïla Ben Ayed, Baker Ben Frej, Wissem Ben Hassine, Walid Ben Lakhal, Mohamed Chalbi, Emnna Gargouri Largueche, Hatem Gharbi, Bessma Haddoui, Kaouther Jallezi Ben Ayed, Abderrazak Khechine, Ilhem Larbi Zarrouk, Feryel Lakhdhar, Mongi Mâatoug, Souad Mahbouli, Samir Makhlouf, Emna Masmoudi, Asma M’naouar, Ilhem Sbali, Hichem Seltene, Leila Sehili, Tarek Souissi, Naji Thabti, Nadia Zaouari et Walid Zaouri.

Cet événement spécial rentrée est placé sous le patronage du Ministère des affaires culturelles.

Tekiano avec TAP