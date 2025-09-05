Le designer tunisien Hassene Jeljeli illumine la Paris Design Week 2025

La Galerie Joseph à Paris accueille l’architecte et designer lumière Hassene Jeljeli du 4 au 8 septembre 2025. Le créateur tunisien présent à la Paris Design Week 2025, expose sa nouvelle collection ‘Mystic Lamps’, poursuivant son engagement à porter haut la créativité tunisienne sur la scène internationale du design.

La collection ‘Mystic Lamps’ explore l’alliance du marbre tunisien et de l’acier perforé, révélant une poésie minérale où la lumière devient une matière vivante. Ces créations sculpturales ne sont pas de simples luminaires, mais de véritables objets d’art qui interrogent la relation entre géométrie sacrée, transparence et matériaux bruts.

Présentée au SaloneSatellite de Milan Design Week en 2024 et 2025, cette série s’inscrit dans une esthétique minimaliste et sensible, où l’architecture dialogue avec l’intuition.

Hassene Jeljeli est né à Tunis en 1991 et est diplômé de l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU). Autodidacte en design, il fonde en 2018 JK Lighting, une entreprise familiale transformée en laboratoire d’expérimentation autour de la lumière et des matériaux.

Son talent a été rapidement reconnu. L’artiste est récompensé par les International Lighting Design Competitions de Designmilk en 2022 et 2023. Il était finaliste du IMA Design Prize à Paris en 2024 et lauréat de la Tunisia Design Week (Emergent Talent, Designer of the Year).

Ses œuvres ont déjà été exposées et saluées par de grands médias tels que Designboom, Monocle, La Repubblica, Jeune Afrique, Architizer ou encore Huffington Post Maghreb.

Installé à Tunis, Hassene Jeljeli revendique une approche intuitive et engagée, ancrée dans son territoire mais ouverte à l’international. Avec ‘Mystic Lamps’ il propose une lecture contemporaine des matériaux traditionnels, transformant la lumière en langage universel.

Tekiano avec communiqué