Météo en Tunisie : pluies attendues sur plusieurs régions

La Météo en Tunisie indique que des pluies sont attendues sur plusieurs régions, vendredi 05 septembre 2025. Le ciel est passagèrement nuageux et les nuages seront plus denses sur les régions du centre-ouest et du sud-ouest, avec possibilité d’apparition de cellules orageuses, accompagnées de pluies.

Des précipitations sont attendues, également, à la fin de la journée, dans des zones de sud-est et aussi à Gabès et Sfax, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront stables. Elles se situeront entre 29 et 33 degrés aux régions côtières et aux hauteurs, et entre 34 et 39 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur nord, au nord, et du secteur Est au centre et au sud, avec une vitesse faible à modérée.

Le vent sera relativement fort en fin de journée au sud, sa vitesse dépassera, temporairement, les 60 km/h sous forme de rafales, lors de l’apparition de cellules orageuses. La mer est peu agitée.