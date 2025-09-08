Global Sumud Flottilla accoste au port de Sidi Bou Saïd : un accueil vibrant avant de partir à Gaza

La flottille mondiale Global Sumud Flottilla a fait escale dimanche 7 septembre 2025 au port de Sidi Bou Saïd, en Tunisie, lors de son voyage humanitaire en direction de la bande de Gaza. Cette expédition fait partie de la grande vague de solidarité et d’espoir qui se déclenche un peu partout dans le monde, et ambitionne de défendre la cause palestinienne et briser le blocus de Gaza.

Partie de Barcelone il y a quelques jours, la flotte d’environ 20 bateaux, menée par le navire ‘Madeleine’, avance avec la ferme volonté de briser le blocus imposé à Gaza. À bord, 12 militants venus des quatre coins du monde partagent une même mission : défendre la dignité d’un peuple confronté à la faim, à l’injustice et à la violence.

Parmi les militants de Global Sumud Flotilla, des figures engagées comme l’écologiste suédoise Greta Thunberg, l’Allemande Yasmin Ajar, et le Brésilien Thiago Ávila et la franco-syrienne Rima Hassan attirent l’attention internationale.

Greta Thunberg a déclaré : ‘Il est crucial de garder les yeux fixés sur Gaza, où un génocide systématique est financé par des gouvernements occidentaux. Nous devons agir pour briser ce cercle de violence.’.

Un accueil vibrant au port de Sidi Bou Saïd et une mobilisation internationale sans précédent

À l’arrivée des bateaux, plusieurs centaines de Tunisiens se sont rassemblés pour accueillir les militants, brandissant les drapeaux des pays participants et scandant ‘Palestine libre, libre’ , ou encore ‘1, 2, 3, Gaza will be free”. L’émotion était palpable, grâce à la présence massive des citoyens tunisiens et d’étrangers qui se sont rassemblés spontanément.

En plus des drapeaux palestiniens et tunisiens, les drapeaux de plusieurs pays amis étaient brandis en plus des banderoles avec des messages renforçant le lien fort entre ces soutiens venus du monde entier et le peuple palestinien.

Thiago Ávila, militant engagé et déjà arrêté lors d’une précédente flottille, a insisté pour dire ‘La Flottille mondiale de la résilience est l’une des plus grandes missions humanitaires et une promesse faite aux Palestiniens de revenir, encore et encore, jusqu’à la levée du blocus.’.

Aujourd’hui, la flottille rassemble des volontaires issus de 44 pays, réunissant plusieurs coalitions telles que la Flottille maghrébine, la Flottille de la liberté, le Mouvement mondial pour Gaza et l’initiative Sumoud Nusantara d’Asie de l’Est.

Wael Naouar, membre de la coordination de l’action commune pour la Palestine, a appelé à une mobilisation massive mercredi 10 septembre 2025, jour du départ de la flottille direction Gaza. Il a déclaré dans ce sens ‘Cette flottille est plus qu’une expédition maritime, c’est un cri mondial pour la justice et la paix’. Malgré des contraintes techniques qui ont retardé le départ complet des navires, la détermination reste intacte.

Les chiffres communiqués par le ministère de la Santé palestinien témoignent de la gravité de la situation : 87 Palestiniens sont tombés en martyrs et 409 ont été blessés en 24 heures, avec un bilan total de plus de 64 000 morts et 162 000 blessés depuis octobre 2023. Ces pertes humaines soulignent l’urgence d’actions humanitaires comme celle de la flottille.

Après la caravane Soumoud, qui a essayé de franchir les frontières pour tenter de briser le blocus de Gaza, dans des conditions très difficile, cette flottille incarne un nouvel acte de résistance pacifique fondé sur la solidarité internationale.

