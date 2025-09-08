Les films tunisiens The Voice Of Hind Rajab et Promised Sky concourent au BFI London Film Festival

Deux films tunisiens ont été retenus pour participer à la 69e édition du Festival du Film de Londres (BFI London Film Festival), qui se tiendra du 8 au 19 octobre 2025 dans la capitale britannique.

Il s’agit de The Voice of Hind Rajab (la voix de Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania, en compétition officielle, et de Promised Sky (Promis le ciel) d’Erige Sehiri, présenté dans la section “Journey”.

The Voice of Hind Rajab marque le retour de Kaouther Ben Hania à Londres, après y avoir présenté Les Filles d’Olfa en 2023 dans la section “Debate”. Cette nouvelle œuvre, un docufiction de 89 minutes, s’inspire d’un fait réel bouleversant : l’histoire d’une fillette de cinq ans tuée à Gaza en 2024.

Le film, interprété par un casting palestinien composé notamment d’Amer Hlehel, Clara Khoury et Saja Kilani, a profondément marqué la dernière Mostra de Venise. Lauréat du Lion d’argent – Grand Prix du jury, The Voice of Hind Rajab a également décroché six prix parallèles et a été ovationné pendant 23 minutes lors de sa projection en avant-première.

Produit par Tanit Films, en coproduction avec Film4 Productions et Film Four, le film bénéficie du soutien du ministère tunisien des Affaires culturelles et du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI). Il a également reçu une bourse du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique.

Déjà présélectionné pour représenter la Tunisie à l’Oscar du meilleur film international lors des 98e Academy Awards, il sortira dans les salles tunisiennes le 17 septembre, précédé d’une avant-première nationale le 10 septembre 2025.

De son côté, Promised Sky, signé Erige Sehiri, poursuit sa carrière après une première mondiale à la dernière édition du Festival de Cannes, dans la section “Un Certain Regard”. Ce film de 92 minutes aborde la question migratoire à travers le parcours de trois jeunes femmes ivoiriennes vivant en Tunisie. Porté par les actrices Aïssa Maïga, Laetitia Ky, Debora Lobe Naney et la jeune Estelle Kenza Dogbo, le film mêle fiction sociale et poésie visuelle. Il sera présenté à Londres dans la section “Journey”, dédiée aux récits capables de transformer le regard du spectateur.

Le film est coécrit par Erige Sehiri, Anna Ciennnik et Malika Cécile Louati, avec une musique originale de Valentin Hadjadj et une direction photo signée Frida Marzouk. Comme The Voice of Hind Rajab, Promised Sky bénéficie du soutien du CNCI et du ministère tunisien de la Culture.

Autre présence tunisienne remarquée dans cette édition du BFI London Film Festival : l’acteur Dhafer Labidine figure au casting de Palestine 36, le nouveau film de la réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir. Cette coproduction entre la Palestine, la France et le Royaume-Uni revient sur les événements qui ont mené à la révolte arabe de 1936. Le film est lui aussi programmé dans la section “Journey”.

