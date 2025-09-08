Météo en Tunisie : températures en hausse, précipitations attendues

La Météo en Tunisie affiche ciel partiellement nuageux, lundi 08 septembre 2025, sur la plupart des régions du pays. Les nuages seront plus denses, l’après-midi, sur les régions du centre-ouest et du nord-ouest, avec possibilité d’apparition de cellules orageuses, accompagnées de pluies.

Des précipitations sont attendues, également, dans des zones de l’est et des chutes de grêles sont prévus dans certains endroits, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère hausse. Elles se situeront entre 31 et 35 degrés aux régions côtières et aux hauteurs, et entre 36 et 41 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur sud, au nord et au cendre, et du secteur Est au sud, faible à modéré, et d’une vitesse qui dépassera, temporairement, 70 km/h sous forme de rafales, lors de l’apparition de cellules orageuses. La mer est peu agitée.