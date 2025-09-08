Salon de l’artisanat Articrea du 6 au 12 octobre 2025 au Parc des expositions du Kram

Le Salon de l’artisanat Articrea, salon professionnel de l’Artisanat et des métiers d’Art de Tunisie, se tiendra dans sa deuxième édition du 6 au 12 octobre 2025 au Parc des expositions du Kram, selon l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT).

Le Salon ArtiCrea, premier salon professionnel dans ce domaine spécifique, est organisé par l’ONAT en partenariat avec le projet Creative Tunisia, projet financé par l’Union européenne en Tunisie avec une contribution de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS Tunisi). Il est mis en œuvre par l’ONUDI Tunisie.

Le Ministère du tourisme avait lancé à travers l’ONAT, la première édition de ARTICREA, du 9 au 15 septembre 2024, au parc des expositions du Kram à Tunis. Il avait offert aux “professionnels du monde entier une vitrine exceptionnelle des créations tunisiennes qui mêlent savoir-faire artisanaux et richesse créative”.

Chaque année, l’Office National de l’Artisanat organise deux événements commerciaux majeurs : le salon de la création artisanale, qui a célébré cette année sa 41ème édition, et la foire du tapis, des tissages et des fibres végétales. Pour capitaliser sur ces réussites et augmenter la capacité d’exportation des entreprises artisanales tunisiennes, le Ministère du Tourisme, à travers l’ONAT, a lancé la première édition d'”ARTICREA”.

L’objectif de la 1ère édition du salon ARTICREA était “d’accroître la capacité d’exportation des entreprises artisanales tunisiennes, en attirant des acheteurs internationaux, ainsi que de promouvoir et valoriser l’artisanat national. Avec plus d’une centaine d’exposants de qualité, le salon avait présenté des produits originaux répondant aux tendances du marché mondial. En effet, le secteur de l’artisanat tunisien couvre une vaste gamme de plus de 76 métiers d’art, répartis en différentes spécialités telles que la fibre végétale, le bois, le fer forgé, le verre soufflé, les métiers d’argile et de pierre, et bien d’autres”.

“Cet événement qui avait permis aux acheteurs, distributeurs et amateurs d’artisanat du monde entier de se connecter avec de nombreuses entreprises artisanales visait, également, à promouvoir la destination Tunis-Carthage, comme nouvelle capitale de l’artisanat et du design au Maghreb.

Jouissant d’une position stratégique a seulement quelques heures de vols de l’Europe, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, Tunis offre à découvrir de superbes sites historiques, une savoureuse gastronomie et des richesses naturelles.”

Tekiano avec TAP