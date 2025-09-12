JCC 2025 : ouverture des inscriptions pour la section “Cinéma du Monde” jusqu’au 10 octobre

Le comité d’organisation des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC 2025 ) annonce l’ouverture des inscriptions pour la section hors compétition “Cinéma du Monde” jusqu’au 10 octobre 2025.

La section parallèle “Cinéma du Monde” est ouverte aux longs et courts métrages quels que soient leurs origines ou leurs genres (fiction, animation, documentaire). Ces films doivent être inscrits sur le site du festival via le lien suivant : https://inscription.jcctunisie.org

Les inscriptions de la compétition officielle des courts métrages ainsi qu’à la section “Ciné Promesse », dédiée aux écoles du cinéma du monde entier, se poursuivront jusqu’au 30 septembre 2025.

La Compétition officielle des JCC est exclusivement ouverte aux films arabes et africains.

La 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) se déroulera du 13 au 20 décembre 2025.

