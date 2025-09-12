Kia présente sa gamme complète de VE à l’occasion de sa présence au salon IAA Mobility de Munich 

Kia est une nouvelle fois présent au salon IAA Mobility de Munich, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d’une mobilité durable et sa volonté de renforcer sa présence sur le marché européen des VE, qui est actuellement en pleine expansion.

L’IAA Mobility, dont l’édition 2025 se tient du 8 au 14 septembre à Munich, est considéré comme le plus grand salon de la mobilité au monde. Kia profite de cette vitrine internationale pour présenter, à partir d’aujourd’hui, sa gamme complète de VE au cœur d’un espace d’exposition totalement ouvert, et met ainsi en avant son engagement en faveur de l’électrification du secteur automobile.

Kia présente sa gamme de VE au public européen

Dans le cadre d’une exposition ayant pour thème « Windows of Inspiration » / (Fenêtres ouvertes sur l’inspiration), Kia dévoile, pour la toute première fois, l’intégralité de sa gamme de VE au public européen.

La marque présente notamment le Concept EV2, aux côtés de ses modèles EV3, EV4, EV5, EV6 GT, EV9 GT et PV5, tandis que les visiteurs se voient proposer des essais routiers exclusifs au volant des modèles EV3, EV6, EV6 GT et EV9. Ces modèles illustrent conjointement la stratégie de Kia qui vise à rendre la mobilité électrique accessible à une grande diversité de clients, aux multiples styles de vie.

L’une des vedettes incontestées du salon est le nouveau Kia EV5, un véhicule qui démontre les progrès accomplis dans le secteur de l’électromobilité sur le segment des SUV compacts – le segment de marché le plus important en Europe et celui qui connaît la croissance la plus rapide.

EV5, dont la commercialisation en France devrait intervenir début 2026, est un modèle 100% électrique qui allie le design robuste d’un SUV à une grande fonctionnalité au quotidien et à une technologie innovante.

Dans sa version européenne, il se distingue notamment par son autonomie atteignant jusqu’à 530 km1, sa capacité de recharge rapide en 30 minutes, sa fonction de recharge bidirectionnelle V2L (Vehicle-to-Load) et sa capacité de remorquage de 1 200 kg. De telles prestations témoignent de la détermination de Kia à améliorer l’accessibilité et la polyvalence des véhicules électriques pour ses clients.

A ses côtés, Kia présente également son Concept EV2, un SUV compact destiné au segment B-SUV qui incarne la vision de la marque en matière de véhicules électriques innovants. Après ses apparitions lors du Kia EV Day et de la Milan Design Week, ce concept-car est désormais dévoilé pour la toute première fois au public à l’occasion du salon IAA.

Conçu pour susciter l’esprit d’aventure en milieu urbain, il conjugue un design audacieux à des feux de jour verticaux et à la signature lumineuse « Star Map » / (Constellation) emblématique de Kia. Parfaitement adapté au style de vie actif des citadins et reflétant l’orientation stylistique avant-gardiste de la marque, le Concept EV2 préfigure un futur modèle de série annoncé pour début 2026.

EV3 rend accessible au plus grand nombre la technologie résolument innovante du grand SUV EV9, nouveau porte-étendard de Kia, établissant ainsi de nouvelles références sur le segment des SUV compacts 100% électriques.

Kia EV3 affiche un design extérieur audacieux et avant-gardiste associé à un intérieur pratique et innovant gage d’un maximum d’habitabilité, de fonctionnalité et de confort. Il revendique une autonomie exceptionnelle pouvant atteindre 605 km et sa batterie peut être rechargée de 10 à 80% en 31 minutes2, offrant ainsi une remarquable facilité d’utilisation.

La nouvelle berline Kia EV4 5 portes, également exposée en statique, contribue à offrir un plus large choix aux clients sur le segment C des véhicules électrifiés. Elle affiche jusqu’à 625 km d’autonomie WLTP et sa capacité de recharge rapide lui permet de recharger sa batterie de 10 à 80% en seulement 31 minutes3. En France, les clients pourront la découvrir, dès ce week-end, à l’occasion des portes ouvertes du réseau Kia.

Le modèle hautes performances EV6 GT, le véhicule électrique le plus dynamique de la gamme Kia à ce jour, est également placé sous le feu des projecteurs. Capable de délivrer une puissance de 650 ch et d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, il associe des performances enthousiasmantes à un haut niveau de confort et de modularité au quotidien, démontrant ainsi la capacité de Kia à allier électrification et performances d’exception.

EV9 GT est également présent sur le stand Kia. Il s’agit du SUV le plus puissant jamais produit par la marque, qui délivre une puissance de 500 ch tout en revendiquant une autonomie de 510 km. Pour faire face à ce surcroît de puissance, EV9 GT s’appuie sur une

suspension à pilotage électronique (ECS) qui garantit un confort et une stabilité exemplaires grâce à un contrôle optimal de l’amortissement. Conjuguant sportivité et exclusivité, EV9 GT effectue le 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes.

Enfin, l’innovant PV5 marque les débuts de Kia sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL). Conçu pour redéfinir les solutions de mobilité électriques flexibles, il fait appel à une architecture spécifique basée sur des blocs de construction qui permet de le décliner en 16 variantes différentes.

Grâce à une telle modularité, PV5 se prête aussi bien à un usage professionnel qu’au transport de passagers, témoignant ainsi de l’ambition de Kia de créer de nouveaux écosystèmes de mobilité. À l’occasion de l’IAA, PV5 est présenté dans une version 5 places parfaitement adaptée aux familles.

« Windows of Inspiration » : un concept d’exposition en extérieur

Les modèles Kia exposés à l’IAA prennent vie au travers du concept « Windows of Inspiration » / (Fenêtres ouvertes sur l’inspiration). Le stand extérieur de la marque intègre des piliers recouverts de miroirs qui créent des effets visuels immersifs qui tendent à dissiper les frontières entre réalité et reflet. L

a gamme des VE Kia vient ainsi se fondre tout naturellement dans le paysage urbain munichois. Des zones dédiées pour chaque modèle, avec des graphiques animés et des éléments interactifs, reflètent la signature de marque « Movement that inspires » / (Du mouvement vient l’inspiration) de Kia, offrant aux visiteurs une occasion absolument unique de découvrir la vision de la mobilité de Kia.

Ce stand repose sur la philosophie de design « Opposites United » / (L’alliance des contraires) de Kia, qui intègre des éléments contrastants pour créer une expérience résolument moderne. En associant intentionnellement des notions antagonistes telles que la nature et la technologie, l’émotion et la raison, ou encore le dynamisme et la sérénité, Kia entend créer refléter des valeurs résolument tournées vers l’avenir.

« Kia se positionne aux avant-postes de la démocratisation des VE en continuant de participer aux principaux salons automobiles internationaux tout en cherchant plus que jamais à cibler les clients du monde entier et à consolider son image de leader incontesté dans le domaine des VE.

Notre présence à l’IAA Mobility 2025 à Munich marque une étape importante, elle réaffirme notre engagement en faveur de la mobilité durable tout en contribuant à renforcer notre présence sur le marché européen des VE qui est en pleine expansion », déclare Charles Ryu, responsable de la division Expérience de Marque et Client.

Les visiteurs de l’espace ouvert de l’IAA Mobility 2025 peuvent découvrir la marque Kia du 9 au 14 septembre sur son stand situé au 22 de la Ludwigstraße, en plein centre de Munich.

Communiqué