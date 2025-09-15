Lutter contre le harcèlement sexuel des enfants et adolescents : Le FTDES publie deux guides numériques

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a publié, en septembre 2025, deux guides numériques intitulés ‘Mon droit à la sécurité’. Ces ouvrages sont spécialement conçus pour sensibiliser à la lutte contre le harcèlement sexuel des enfants et des adolescents.

Destinés aux parents et aux instituteurs, les deux guides se déclinent en deux versions adaptées aux tranches d’âge : le premier s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans, tandis que le second cible les adolescents âgés de 11 à 16 ans.

L’objectif principal est d’instaurer une véritable culture de la sécurité et des droits, tout en offrant des outils pratiques pour prévenir les situations de harcèlement.

Premier guide destiné à la tranche d’âge de 6 à 11 ans :

https://ftdes.net/wp-content/uploads/2025/09/6-10.pdf

Deuxième guide destiné à la tranche d’âge de 11 à 16 ans :

https://ftdes.net/wp-content/uploads/2025/09/11-16-1.pdf

Rédigés par Khouloud Faizi en dialecte tunisien, les guides adoptent une approche pédagogique et accessible. Ils sont illustrés par des bandes dessinées du caricaturiste Taoufik Omrane et intègrent également des exercices de récapitulation pour faciliter l’assimilation des notions par les jeunes lecteurs.

Au-delà de la sensibilisation, le FTDES met en lumière l’impact socio-économique de la violence exercée contre les enfants. Selon ses données, ce fléau aurait coûté à la Tunisie près de 2,6 milliards de dinars en 2022.

À travers ces guides, le Forum ambitionne non seulement de renforcer la prévention, mais aussi de donner aux parents et aux éducateurs des moyens concrets pour protéger efficacement les enfants et adolescents contre toutes formes de harcèlement sexuel en Tunisie.

Tekiano