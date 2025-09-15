Rentrée scolaire 2025–2026 : l’ASR appelle à appliquer la loi relative à la “Zone 30” et sécuriser le périmètre des écoles

À l’occasion de la rentrée scolaire 2025–2026, l’Association Ambassadeurs de la Sécurité Routière, ASR, appelle à accélérer la mise en œuvre et l’application de la loi relative à la réduction obligatoire de la vitesse à 30 km/h aux abords des établissements scolaires, afin de protéger les élèves et les piétons contre les risques d’accidents de la circulation.

Les statistiques nationales indiquent que la vitesse excessive demeure l’une des principales causes d’accidents de la route en zones urbaines : Entre 2021 et 2025, 3 625 accidents dus à la vitesse ont été enregistrés, causant 1 429 décès et 5 892 blessés.

Pourquoi la Zone 30 ?

– Circuler à 50 km/h ⇒ distance d’arrêt : environ 29 mètres.

– Circuler à 30 km/h ⇒ distance d’arrêt : seulement 13 mètres (un gain de 16 mètres qui peut sauver une vie).

-Chaque augmentation de 1 km/h ⇒ élévation du risque d’accident de 3 %.

Probabilité de survie d’un piéton :

– À 50 km/h : le risque de décès atteint 80 %.

– À 30 km/h : il ne dépasse pas 10 %.

L’article 15 du Code de la route et ses décrets d’application (2000 – 2023) stipulent :

– L’obligation de réduire la vitesse à 30 km/h aux abords des établissements scolaires, universitaires, de formation et de jeunesse.

– L’interdiction de dépasser dans ces zones.

– L’obligation pour les conducteurs de s’arrêter, si nécessaire, afin de garantir la sécurité des piétons.

– Sanctions : amendes variant entre 40 et 240 dinars selon la nature de l’infraction.

L’Association Ambassadeurs de la Sécurité Routière appelle toutes les parties prenantes et structures concernées — autorités sécuritaires, municipalités, directions régionales de l’équipement — à agir de manière urgente en procédant à :

– La mise en place de la signalisation “Zone 30” (horizontale et verticale).

– Le renforcement des patrouilles et du contrôle policier aux abords des établissements concernés.

la “Zone 30” n’est pas une mesure formelle mais une nécessité vitale, son application stricte constitue la clé pour protéger nos enfants et garantir une rentrée scolaire en toute sécurité.

