Météo en Tunisie : températures entre 30 et 39 degrés, mer peu agitée

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps peu nuageux sur la plupart des régions à nuageux localement l’après-midi du mardi 16 septembre 2025 sur les régions ouest du centre et du sud.

Les températures maximales sont situées entre 30 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 39 degrés sur le reste des régions, selon l’institut national de météorologie.

Vent de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud faible à modéré devenant relativement fort à la fin de la journée près des côtes nord et sur les hauteurs.

La mer est généralement peu agitée devenant progressivement agitée dans la zone de cap Serrat au nord-ouest de la Tunisie.