Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sur Nintendo Switch et au cinéma en 2026

Nintendo annonce la sortie très attendue de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sur Nintendo Switch, prévue pour le 2 octobre 2025. Ces deux pépites spatiales, sorties respectivement en 2007 et 2010 sur Wii, reviennent dans une version remastérisée qui promet de faire vibrer aussi bien les nostalgiques que les nouveaux joueurs.

Les gamers, fans de la saga Mario, seront ravis grâce à ce mélange parfait entre gameplay innovant, level design aux petits oignons et une aventure qui défie la gravité littéralement !

Super Mario Galaxy avait cassé les codes du jeu de plateforme. Au lieu de rester collé à un plan 2D, Nintendo fait migrer les joueurs dans un univers en 3D où chaque planète était une petite merveille naissant d’une gravité propre.

Les gamers avait la possibilité de courir autour de sphères flottantes, sauter de l’une à l’autre tout en attrapant des étoiles lumineuses qui débloquent la suite de l’aventure…

Son successeur, Super Mario Galaxy 2, a poussé les limites encore plus loin. Avec de nouveaux pouvoirs comme la transformation en nuage pour planer, un Yoshi amélioré et des niveaux toujours plus fous, la suite est vite devenue un des meilleurs jeux de plateforme jamais réalisés.

Ces deux titres sont un parfait équilibre entre challenge, fun, et feeling unique qui ne se trouve nulle part ailleurs.

La version Switch, bien plus moderne, offre une résolution améliorée et des temps de chargement réduits, tout en conservant le gameplay fluide et intuitif que les fans adorent.

Le gameplay et les graphismes remastérisés pour la next-gen portative

Techniquement, on retrouve tout ce qui a fait le sel de ces chefs-d’œuvre : les musiques orchestrales épiques, la diversité des environnements (des galaxies colorées aux planètes aux règles physiques déjantées), et un level design quasiment parfait.

Sur Switch, le jeu profite d’une fluidité à 60 FPS et peut se jouer aussi bien à la maison qu’en mode portable, idéal pour des sessions de jeu dans le métro ou le bus.

Et pour les puristes, l’absence de contrôles gyroscopiques premium comme sur Wii peut être un petit coup au cœur, mais Nintendo a réussi à intégrer des options pour calmer la nostalgie tout en restant accessible. Le mode coop permet aussi de partager l’expérience avec un ami, en contrôlant Luma pour aider Mario à traverser les différents mondes.

Film Super Mario Galaxy au cinéma : la galaxie s’illumine en 2026

Afin de surfer sur cette vague de nostalgie et ce regain d’intérêt pour l’univers Mario Galaxy, Illumination et Nintendo collaborent de nouveau pour nous offrir The Super Mario Galaxy Movie, prévu pour une sortie en salles le 3 avril 2026.

Le film Super Mario Galaxy est la suite directe du succès phénoménal du premier film d’animation Mario, et il promet de plonger les fans dans un voyage cosmique inédit.

Chris Pratt reprendra son rôle emblématique de Mario, tandis qu’Anya Taylor-Joy sera à nouveau la princesse Peach. L’histoire reste secrète, mais les teasers laissent entendre qu’on explorera des zones inexplorées des galaxies, avec plusieurs clins d’œil aux motifs et aux personnages des jeux.

Les fans parlent déjà d’une révélation majeure concernant les origines de Rosalina et de Peach, ce qui attise la curiosité à son comble.

Pour les geeks de la licence, ce film sera probablement l’événement à ne pas manquer en 2026, une occasion parfaite pour combiner session de jeu Switch et séance cinéma pour se plonger à 100% dans la magie Mario.

