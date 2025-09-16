Tunisia Technoparks et CCITF : un partenariat pour booster l’innovation et les startups en Tunisie

L’association Tunisia Technoparks et la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) ont signé à Tunis, une convention de partenariat destinée à renforcer les synergies entre le monde académique, les startups et les entreprises tunisiennes et tuniso-françaises.

À travers cet accord, les deux parties ambitionnent de promouvoir l’innovation, la propriété intellectuelle, la recherche scientifique, le numérique, les nouvelles technologies et l’entrepreneuriat au service du développement économique de la Tunisie, a indiqué la CCITF dans un communiqué publié mardi.

Paraphée par Hichem Turki, président de Tunisia Technoparks et Khelil Chaibi, président de la CCITF, cette convention vise à consolider l’écosystème entrepreneurial tunisien et à valoriser les échanges technologiques entre la Tunisie et la France.

Le partenariat prévoit notamment la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de formation, l’organisation conjointe d’événements économiques et technologiques, ainsi que l’accompagnement des startups à travers des programmes de mentorat et d’accélération.

Tunisia Technoparks est une association qui regroupe les pôles de compétitivité en Tunisie et soutient le développement des startups, des PME innovantes et des projets de recherche et développement.

Tekiano