Les navires de Global Sumud Flotilla ont pris la mer successivement depuis la soirée de dimanche 14 septembre 2025 , au départ de plusieurs ports de Tunisie, d’Italie, de Grèce et de Libye.

Plus de 50 navires de la Flottille Sumud ont quitté les ports tunisiens, italiens, grecs et libyens pour rallier un point au large de Malte avant de se diriger vers Gaza, transportant aide et bénévoles.

Les embarcations doivent d’abord converger vers un point de ralliement au large de Malte, puis se diriger ensemble vers les côtes de Gaza, a indiqué la Coalition internationale chargée de l’opération.

Selon la coalition, les bateaux espagnols, partis de Barcelone début septembre, ont effectué plusieurs escales techniques et logistiques dans des ports tunisiens avant de reprendre la mer depuis Bizerte, au nord de la Tunisie, en direction du point de ralliement.

La mission se présente comme une opération humanitaire destinée à briser le blocus de Gaza via la voie maritime. La coalition appelle à une protection internationale des participants, estimant que toute attaque contre les navires ou leurs occupants constituerait « un crime d’une extrême gravité » et une violation du droit international, qui interdit à une puissance occupante de cibler des embarcations pacifiques en haute mer ou dans les eaux internationales.

Objectifs et appel aux États et aux populations

La flottille transporte des quantités importantes d’aide, denrées alimentaires, médicaments, lait infantile, ainsi que plusieurs centaines de bénévoles venus de plus de 40 pays : militants, personnalités publiques, parlementaires et équipes médicales. La coalition qualifie cette initiative de « tournant décisif » en raison de son envergure et de la diversité de ses participants.

Elle demande aux États, notamment ceux dont des ressortissants participent à la mission, de faciliter le passage de l’aide afin qu’elle parvienne à destination. La coalition invite également les peuples du monde à intensifier leurs mobilisations pacifiques pour mettre fin, selon elle, au « génocide des Palestiniens à Gaza », tout en appelant les gouvernements arabes et musulmans, l’Organisation de la coopération islamique et la Ligue des États arabes à prendre des initiatives concrètes pour faire cesser les crimes dénoncés.

Pour la coalition, prendre la mer apparaît comme « une voie de liberté » et « un devoir moral » face à la situation décrite à Gaza. L’objectif affiché est double : briser le blocus maritime et contraindre l’occupant à mettre fin aux violences et aux déplacements forcés, tout en assurant l’acheminement de l’aide vers la population assiégée.

