Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 2025 à Tunis : sensibilisation à la cité des sciences à Tunis

A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 2025, célébrée le 21 septembre de chaque année, la Cité des Sciences à Tunis organise à l’Auditorium Al-Khawarizmi une journée scientifique intitulée ‘Informez-vous sur Alzheimer : comprendre, prévenir, accompagner’.

Cette journée est prévue pour samedi 20 septembre 2025 en partenariat avec l’Association Alzheimer Tunisie et la Société Tunisienne de Gériatrie et de Gérontologie.

La rencontre a pour objectif de sensibiliser le grand public aux troubles neurodégénératifs de présenter les dernières avancées médicales neuroscientifiques et sociales et de favoriser les échanges entre chercheurs professionnels de santé associations et aidants.

Elle propose un programme riche comprenant des conférences scientifiques et médicales ainsi que des ateliers interactifs pour mieux comprendre et accompagner les personnes atteintes.

Programme de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 2025 à la cité des Sciences à Tunis :

La journée s’adresse au grand public, aux étudiants, aux familles concernées mais aussi aux chercheurs et professionnels de santé.

Elle s’inscrit dans la mission de la Cité des Sciences à Tunis qui œuvre à diffuser la culture scientifique et à sensibiliser aux grands enjeux de santé publique en partenariat avec les institutions académiques les centres de recherche et le tissu associatif.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer et met en lumière une pathologie qui touche des millions de personnes à travers le monde. Il invite chacun à s’informer et à participer activement à cette mobilisation autour de la maladie. L’entrée est libre et gratuite.

