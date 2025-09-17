La gamme xboom Buds de LG s’enrichit avec les nouveaux Buds Plus et Buds Lite

Les xbomm Buds Plus et xbomm Buds Lite viennent enrichir la gamme d’écouteurs sans fil xboom Buds lancée en janvier 2025 par LG Electronics. Ces nouveaux modèles associent qualité audio immersive, autonomie renforcée et confort ergonomique, répondant aux attentes aussi bien des audiophiles que du grand public.

Tous les modèles intègrent des haut-parleurs en graphène pour un son clair et puissant, la réduction active du bruit (ANC), une autonomie allant jusqu’à 30 heures avec étui de charge, ainsi qu’une connectivité fluide grâce au Bluetooth 5.4. Leur design ergonomique avec plusieurs tailles d’embouts assure un confort optimal en toutes circonstances.

Développés pour une écoute haut de gamme, les Buds Plus intègrent un EQ adaptatif, un triple micro pour une qualité d’appel supérieure et la technologie UVnano qui élimine 99,9 % des bactéries dans l’étui de charge. Ils se distinguent aussi par la fonction Plug & Wireless, transformant l’étui en transmetteur Bluetooth, et par la compatibilité Auracast.

xbomm Buds Lite : la simplicité au quotidien

Pensés pour un usage pratique et confortable, les Buds Lite offrent jusqu’à 35 heures d’autonomie, un design léger et des modes EQ personnalisables avec réduction de bruit légère (Mild ANC). Idéal pour accompagner les trajets, les voyages ou les activités quotidiennes.

Avec cette extension de gamme, LG confirme son ambition de proposer des solutions audio innovantes et adaptées à tous les styles de vie, allant de la performance premium aux besoins essentiels du quotidien.

Communiqué