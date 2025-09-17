Mois du cinéma documentaire en Tunisie : une vitrine sur le cinéma indépendant et alternatif

Le Mois du Cinéma Documentaire en Tunisie est une invitation à la découverte de visions artistiques uniques et variées portées par les protagonistes du cinéma indépendants. Il se déroule dans plusieurs salles de cinéma à Carthage, Tunis, Marsa, Bizerte, Hammamet, Nabeul, Le Kef, Mahdia et Gabès du 18 septembre au 12 Octobre 2025.

Cet événement cinématographique est ouvert au grand public, aux professionnels et aux étudiants. Son programme ambitionne de favoriser la diffusion du cinéma alternatif dans le circuit de distribution des films dans plusieurs régions de Tunisie.

Une sélection de films documentaires seront projetés, suivis de débats ouverts avec leurs réalisateurs respectifs. De plus, des Master-classes sont accessibles au public, offrant une véritable immersion dans les coulisses de la création cinématographique.

Les professionnels, étudiants et passionnés sont invités à participer également à une table ronde dédiée à la circulation des films documentaires en Tunisie, précisent les organisateurs.

Programme de la première semaine du Mois du cinéma documentaire du 18 au 21 septembre 2025 :

-Jeudi 18 septembre à 19h30 au Cinémadart à Carthage : La Guêpe et l’Orchidée de Saber Zammour (Tunisie-France)

Synopsis de La Guêpe et l’Orchidée : un jeune migrant qui quitte son village, prend un bateau, débarque à Paris, ville qu’il a découverte sur un écran de télévision. Derrière lui, son village désert, devient encore beaucoup plus désert. De l’autre côté de l’écran, Paris, immense, devient encore beaucoup plus immense.

– Samedi 20 septembre à 19h30 au Cinémadart à Carthage : Les miennes de Samira El Mouzghibati (Belgique, Maroc)

Synopsis de Les miennes : Benjamine d’une famille de cinq filles, Samira convoque sa famille, caméra au poing, pour une rare réunion de famille. Ce n’est qu’une fois arrivée dans son village natal qu’elle révèle ses

– Dimanche 21 septembre à 19h30 au Cinémadart à Carthage : Soudan souviens-toi de Hind Meddeb (Soudan, Tunisie)

Synopsis de Soudan souviens-toi : Ce film dresse le portrait d’une jeune génération soudanaise luttant pour la liberté avec ses propres paroles, poèmes et chansons, une jeunesse déterminée à renverser la dictature et à faire triompher ses rêves de liberté.

– Vendredi 19 septembre à 19h30 au Pathé Tunis-City : Soudan Souviens-toi de Hind Meddeb

– Vendredi 19 septembre à 19h à l’Espace Majestic à Bizerte : Les Miennes DE Samira El Mouzghibati (Belgique, Maroc)

– Dimanche 21 septembre à 19h à l’Espace à l’Espace Fausse note à Hammamet : Les Miennes de Samira El Mouzghibati (Belgique, Maroc)

– Dimanche 21 septembre à 17h30 – à l’Espace Jeelen à Nabeul: Les Miennes de Samira El Mouzghibati (Belgique, Maroc)

– Samedi 20 septembre à 19h au Ciné Alpha à Mahdia : Soudan Souviens-toi de Hind Meddeb

Cette initiative, portée par l’association ÉCHOS Cinématographiques en partenariat avec HAKKA Distribution, contribue à enrichir la scène culturelle tunisienne et à soutenir les voix indépendantes du documentaire.

Pour vous tenir informés des dates et horaires des restes des projections dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie, rendez-vous sur le site et les comptes sur les réseaux sociaux de Hakka Distribution.

Tekiano