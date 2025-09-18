Journée internationale de l’ozone : la Tunisie réaffirme son engagement aux côtés de l’ONUDI et de l’ANPE

La Tunisie a célébré à l’instar des autres pays du monde, la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone, le 16 septembre, placée cette année sous le thème « De la science à l’action mondiale, 40 ans de protection de l’ozone ».

Cette édition marque le 40e anniversaire de la Convention de Vienne (1985) et du Protocole de Montréal (1987), ratifiés par 198 Parties. Ces accords internationaux constituent un modèle de coopération réussie, ayant permis l’élimination de 99 % des substances nocives pour l’ozone et évité environ 135 milliards de tonnes d’émissions équivalent CO₂ entre 1990 et 2010.

L’action de la Tunisie aux côtés de l’ONUDI et de l’ANPE

Depuis 1993, l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), avec le soutien du Fonds multilatéral, accompagne plus d’une centaine de pays, dont la Tunisie, dans la réduction progressive des substances destructrices de la couche d’ozone.

À travers l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE), l’Unité nationale d’ozone coordonne la mise en œuvre du Protocole de Montréal et de l’Amendement de Kigali.

Parmi les réalisations majeures de la Tunisie :

– Élimination complète des CFC (1995-2010), conformément aux engagements internationaux.

– Suppression du bromure de méthyle dans la fumigation des dattes, grâce à une innovation scientifique nationale menée avec l’ONUDI et l’INAT.

– Réduction de 62,4 % des HCFC par rapport au niveau de référence, soit l’équivalent de 819 000 tonnes de CO₂ évitées.

– Formation et certification de plus de 600 techniciens, 141 formateurs RAC et 256 douaniers, soutenus par un système national de certification environnementale.

– Adoption du Plan national de réduction des HFCs (2024) visant une baisse de 23 % de la consommation d’ici 2030.

Un engagement renouvelé pour le climat et les générations futures

Lors de la cérémonie organisée à Tunis, en présence du Ministre de l’Environnement, du Directeur général de l’ANPE, du représentant de l’ONUDI et d’un message de la Directrice exécutive du PNUE, les discussions ont mis en avant les avancées de la Tunisie et l’importance de la formation dans la transition vers des technologies durables.

La Poste tunisienne a également marqué l’événement par l’émission de deux timbres-poste commémoratifs, symbolisant l’engagement du pays pour la préservation de l’ozone.

« La protection de la couche d’ozone est un pilier de la lutte contre le changement climatique. La Tunisie, avec l’appui de l’ONUDI et de l’ANPE, poursuivra ses efforts en s’appuyant sur la science, l’innovation et la coopération internationale », a déclaré M. Lassaad Ben Hassine, représentant de l’ONUDI en Tunisie.

Tekiano avec communiqué