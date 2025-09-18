La Bibliothèque nationale de Tunisie accueille des fonds de personnalités Tunisiennes marquantes

La Bibliothèque nationale de Tunisie accueille des fonds de personnalités marquantes enrichissant ainsi son fonds documentaire grâce à des dons majeurs de bibliothèques personnelles.

Les dons proviennent d’éminentes figures politiques et culturelles tunisiennes, dont l’ancien Premier ministre Mohamed Mzali, l’historien Taoufik Ayadi, l’historien Abdelaziz Daouletli et l’ancien ministre de la Culture Chedly Kelibi.

Selon sa page officielle Facebook, ces dons, formalisés par des conventions signées récemment avec les familles ou les ayants droit, comprennent des milliers d’ouvrages rares et spécialisés couvrant la philosophie, l’éducation, le sport, la politique, l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie et l’architecture.

Ils constituent un apport stratégique pour la préservation du patrimoine intellectuel national et renforcent le rôle de l’institution en tant que pôle de référence pour les chercheurs et le grand public.

Parmi les dons les plus significatifs figure celui de la famille de Mohamed Mzali et de son épouse Fathia Mokhtar Mzali, comprenant une collection riche en ouvrages politiques et pédagogiques.

La bibliothèque du professeur Taoufik Ayadi, spécialiste d’histoire moderne et formateur de générations d’historiens depuis les années 1970, a été offerte par sa veuve, Sabah Zoghlami. L’historien Abdelaziz Daouletli, a quant à lui, légué sa collection spécialisée en histoire de l’art et archéologie, incluant de nombreux ouvrages rares.

Le directeur général de la Bibliothèque nationale, Khaled Kchir, s’est rendu personnellement au domicile de feu Chedly Kelibi pour officialiser le don de sa vaste bibliothèque, constituée au fil d’une carrière marquée par des postes clés, dont ceux de ministre de la Culture, ministre de l’Information, directeur du cabinet présidentiel et secrétaire général de la Ligue des États arabes.

Ces acquisitions s’inscrivent dans une dynamique de valorisation du patrimoine écrit national. Elles seront mises à la disposition des chercheurs et des lecteurs, conformément à la mission de la Bibliothèque nationale en matière de conservation, d’accès et de diffusion du savoir.

Tekiano avec TAP