La Tunisie gagne des places dans le classement de la FIFA. La sélection tunisienne, grimpe les échelons, gagne trois places dans le classement des meilleures équipes de football au monde et se retrouve dans la 46e mondiale.

Les Aigles de Carthage se placent à la 7e place africaine derrière le Maroc (11e mondial), le Sénégal (18e), l’Egypte (35e), l’Algérie (38e), la Côte d’Ivoire (44e) et le Nigeria (45e), dans le dernier cassement de la FIFA publié jeudi 18 septembre 2025.

Le Onze national avait disputé deux matches dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, disputés début du mois de septembre, soldés par deux succès devant le Liberia (3-0) et la Guinée Equatoriale (1-0), lui permettant de composter son billet pour la phase finale.

En tête du classement mondial des meilleures équipes de football, on trouve l’Espagne à la première place, devant l’Argentine et la France. L’Angleterre a conservé sa 4e position, devant le Portugal (5e) et le Brésil qui perd une place (6e).

Le prochain Classement mondial masculin de la FIFA est prévu pour le 23 octobre 2025.