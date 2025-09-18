Liste des écoles primaires privées en Tunisie autorisées pour l’année scolaire 2025-2026 

La liste des écoles primaires privées autorisées pour l’année scolaire 2025-2026 a été publiée par le ministère de l’Éducation. Cette mise à jour confirme un total de 811 établissements privés tunisiens, contre 774 en 2024 marquant ainsi une progression de 37 nouvelles écoles sur le territoire tunisien.

La majorité des écoles primaires privées tunisiennes est concentrée dans le Grand Tunis. La capitale occupe la première place avec 125 écoles réparties entre Tunis 1 et Tunis 2. Le gouvernorat de Ben Arous suit avec 82 établissements, tandis que l’Ariana en recense 66. Cette répartition illustre une nette préférence des investisseurs privés pour les zones à forte densité urbaine.

La liste des écoles primaires privées autorisées pour l’année scolaire 2025-2026 :

Les régions de l’intérieur demeurent sous-représentées. Le Kef et Tataouine ne comptent que trois écoles primaires privées chacun, Siliana en dispose de sept et Béja de neuf.

Ce contraste met en évidence les inégalités territoriales dans l’accès à l’enseignement privé, une question qui alimente le débat sur l’équité éducative en Tunisie.

La liste des écoles primaires privées autorisées pour l'année scolaire 2025-2026 en pdf est accessible via ce lien : http://www.reference.education.gov.tn/2025-09-17/ListeEtabPrimPriv_17092025_792.pdf

