Météo en Tunisie : légère baisse des températures

La Météo en Tunisie indique que le temps est passagèrement nuageux sur la plupart des régions, jeudi 18 septembre 2025 avec une légère baisse des températures.

Le vent est de secteur nord au nord et de secteur est au centre et au sud relativement fort près des côtes est et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer est houleuse au nord et agitée sur le reste des côtes. Les températures maximales sont situées généralement entre 28 et 34 degrés et pourraient atteindre 36 degrés au sud-ouest.