Festival Cinéma Jet 2025 : le cinéma itinérant à Tabarka et Nefta avec CinémaTdour

Le Festival Cinéma Jet 2025 s’impose comme une expérience unique qui sort le cinéma des salles traditionnelles pour l’emmener à la rencontre des spectateurs, au cœur des villes, villages, forêts et oasis de Tunisie.

Ce projet itinérant transforme chaque lieu en un écran vivant, offrant des histoires et des images accessibles à toutes et à tous. Son ambition est claire : couvrir le territoire du nord au sud et faire du cinéma un langage universel qui unit les régions.

Ce festival s’inscrit dans une démarche sociale et environnementale. Avec le soutien de l’Union européenne en Tunisie et la collaboration de l’initiative CinémaTdour, il a déjà touché plus de 35 000 personnes en une année grâce à des actions concrètes, particulièrement dans les quartiers populaires.

Cinéma Jet se veut un espace de créativité, de dialogue et de rencontres autour de grandes thématiques contemporaines telles que l’environnement, la jeunesse, l’égalité, le dialogue social et le développement local.

Édition 2025 : Tabarka et Nefta à l’honneur

L’édition 2025 de Cinéma Jet se déroule en deux étapes marquantes : à Tabarka (Jendouba) du 12 au 21 septembre, puis à Nefta (Tozeur) du 10 au 19 octobre. À Tabarka, les projections se tiendront en plein air grâce à l’écran mobile de CinémaTdour.

À Nefta, le cinéma traversera le désert grâce au camion itinérant, offrant une expérience culturelle inédite. Deux formats, un même objectif : donner accès au cinéma et à la culture à tous les citoyens, où qu’ils soient.

Programmation et activités

Le festival propose une programmation variée et inclusive. Du côté du cinéma, le public pourra découvrir des films tunisiens et européens, des courts et longs métrages, ainsi que des films d’animation.

Un focus particulier sera consacré au cinéma espagnol et au cinéma italien, en partenariat avec les ambassades respectives.

Une soirée musicale dirigée par Francesca Badalini enrichira la section italienne, tandis que les plus jeunes profiteront de films doublés spécialement pour eux par Mohamed Houssin Grayaa.

Au-delà des projections, l’édition 2025 met fortement l’accent sur l’environnement avec des ateliers de sensibilisation, des campagnes de nettoyage, ainsi que des activités éducatives telles que le Green Kids Lab et Techy Kids.

Des formations à la réalisation de courts-métrages avec smartphones et des discussions cinématographiques ouvertes au public viendront compléter le programme. L’animation culturelle sera également au rendez-vous avec concerts, spectacles musicaux et soirées artistiques.

L’une des forces de Cinéma Jet réside dans son caractère participatif et inclusif. Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous, permettant une réelle implication des habitants, des jeunes, des artistes et des experts.

Le festival démontre que la culture n’est pas un luxe réservé à une élite, mais un droit universel qui doit être accessible dans chaque région du pays.

Le programme hebdomadaire de Cinéma Jet 2025, est accessible sur la page Facebook de Cinématdour سينما تدور.

Tekiano