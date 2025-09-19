Hôpital Mongi Slim : inauguration d’un centre de formation en médecine traditionnelle chinoise et 7 unités de soin

Hôpital Mongi Slim : inauguration d’un centre de formation en médecine traditionnelle chinoise

Le ministre de la santé Mustapha Ferjani a inauguré vendredi de nouveaux services et unités de soins à hôpital universitaire Mongi Slim à la Marsa, ainsi qu’un centre de formation en médecine traditionnelle chinoise.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Chine en Tunisie Wan Li.

La directrice de l’hôpital Mongi Slim Nozha Moussa, a indiqué que 7 nouvelles unités de soins ont été inaugurées dans cet hôpital, ainsi qu’un centre de formation en médecine traditionnelle chinoise dans le cadre d’un projet de jumelage entre l’hôpital Mongi Slim et la République de Chine.

Elle a souligné que la première phase du service des urgences au sein de cet hôpital a été réalisée avec des coûts estimés à 1,9 MD, le service d’IRM (5 MD) et l’intégration des coûts de l’Intelligence artificielle moyennant une enveloppe de 400 mille dinars.

De son côté, le spécialiste en Rhumatologie à l’hôpital Mongi Slim Ahmed Laatar a relevé que le nouveau centre de formation en médecine traditionnelle chinoise contribuera à la formation des médecins tunisiens dans la spécialité d’acupuncture et permettra d’accueillir des médecins de l’étranger pour bénéficier de leur expérience .

Il a précisé que la médecine traditionnelle chinoise est un système de santé alternatif qui propose des pratiques thérapeutiques sans médicaments, notant que la Tunisie a réussi depuis 1994 à former 200 médecins spécialistes en acupuncture dans plusieurs régions, afin de généraliser cette spécialité.

Au cours de sa visite à l’hôpital Mongi Slim, le ministre de la santé a pris connaissance de l’avancement des nouveaux projets réalisés dans le cadre du renforcement de l’infrastructure sanitaire et l’amélioration des prestations de soins aux citoyens, notamment en matière de prise en charge des patients dans le service des urgences, la transplantation de foie, l’imagerie médicale, les interventions chirurgicales, la prévention des AVC cardiaques et la formation en médecine traditionnelle chinoise.

Tekiano avec TAP