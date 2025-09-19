Liste des collèges et des lycées secondaires privés autorisés en Tunisie pour l’année 2025-2026

Le ministère de l’éducation publié la liste actualisée des collèges et des lycées secondaires privés, autorisés à exercer leur activité à la date du 13 septembre 2025.

Le nombre des collèges et des lycées secondaires privés ayant obtenu une autorisation légale est passé à 601 établissements en 2025, contre 584 établissements jusqu’au 23 décembre 2024.

Le commissariat régional de l’éducation à Tunis 1 comprend le plus grand nombre d’établissements privés (56 collèges et lycées) suivi du gouvernorat de Sousse (50) puis du gouvernorat de Ben Arous (45).

Liste des lycées secondaires privés autorisées en Tunisie pour l’année 2025-2026:

Les gouvernorats de Siliana et Tataouine ont enregistré un nombre inférieur d’établissements privés avec respectivement 6 et 5 collèges et lycées.

