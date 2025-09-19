Météo en Tunisie : averses isolées sur les côtes, localement orageuses

La Météo en Tunisie affiche un temps parfois très nuageux sur les régions côtières est avec des averses isolées, localement orageuses, vendredi 19 septembre 2025. Le ciel est passagèrement nuageux sur le reste des régions.

Vent de secteur est faible à modéré devenant de plus en plus fort près des côtes nord et au sud, où il soulèvera des vents de sable locaux.

Mer généralement houleuse à très agitée sur la zone de Serrat et agitée à peu agitée sur le reste des côtes. Les températures maximales sont situées généralement entre 29 et 35 degrés.