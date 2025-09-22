Global Innovation Index 2025 : la Tunisie progresse et entre dans le top 80 mondial

La Tunisie a gagné cinq places dans le classement international Global Innovation Index 2025, publié récemment par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Elle se hisse désormais au 76ᵉ rang sur 139 pays, avec un score de 27.0, contre la 81ᵉ place en 2024. Cette avancée permet à la Tunisie d’intégrer le top 80 des écosystèmes les plus innovants au monde.

Selon le rapport, cette amélioration traduit un regain de dynamisme et un potentiel de croissance future. Le document souligne que la Tunisie continue de s’appuyer sur son capital humain solide et ses écosystèmes d’innovation émergents, particulièrement dans l’enseignement supérieur et les sciences.

Le pays figure ainsi au 2ᵉ rang mondial pour le nombre de diplômés en sciences et en ingénierie, et au 17ᵉ rang pour ses publications scientifiques et techniques.

Toujours d’après l’OMPI, la Tunisie se distingue par son efficacité, en réussissant à transformer des ressources limitées en résultats d’innovation importants.

L’organisation note également que plusieurs économies, dont la Tunisie, ont progressé en matière d’alignement entre les investissements dans l’innovation et les résultats obtenus, optimisant ainsi leurs écosystèmes pour une meilleure performance.

L’Indice mondial de l’innovation évalue chaque année la performance de 139 pays à travers 80 indicateurs, tels que l’environnement politique, le système éducatif, les infrastructures ou encore la production de savoirs.

Il met également en lumière les 100 pôles d’innovation les plus dynamiques au niveau international, tout en analysant les grandes tendances liées aux investissements, aux technologies de pointe et à leurs retombées socioéconomiques.

L’édition 2025 souligne enfin que les systèmes d’innovation mondiaux sont à un tournant : les progrès rapides dans l’intelligence artificielle et l’informatique quantique contrastent avec un ralentissement des investissements, créant un contexte incertain mais riche en opportunités pour les pays en développement comme la Tunisie.

